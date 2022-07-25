رئيس لجنة تحقيق روسية يوجه اتهامات لـ92 عسكريا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، إن موسكو وجهت اتهامات إلى 92 من العسكريين الأوكرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واقترحت تشكيل محكمة دولية تدعمها دول من بينها بوليفيا وإيران وسورية.

ونقلت جريدة روسيسكايا جازيتا الحكومية، اليوم الإثنين، عن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين، اتهامه «أكثر من 220 شخصا من بينهم ممثلو القيادة العليا للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة إلى قادة وحدات عسكرية قصفت السكان المدنيين»، بحسب وكالة «رويترز».

وقال إن هؤلاء الأوكرانيين تورطوا في ارتكاب «جرائم ضد سلام وأمن البشرية لا تسقط بالتقادم».

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وأضاف باستريكين، الذي تحقق لجنته في الجرائم الكبرى، أنه جرى توجيه اتهامات لـ92 من القادة ومرؤوسيهم، وإعلان أن 96 شخصا، بينهم 51 من قادة القوات المسلحة، مطلوبون للعدالة.

تنسيق إجراء تحقيقات في جرائم الحرب المشتبه بها في أوكرانيا

وأوضحت «رويترز»، أنها لم يتسن لها التحقق بشكل مستقل من اتهامات اللجنة، ولم يتسن الاتصال بالسلطات الأوكرانية للتعليق.

واتفقت الولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، على تنسيق إجراء تحقيقات في جرائم الحرب المشتبه بها في أوكرانيا.