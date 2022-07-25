منظمة «سي ووتش» الألمانية تنقذ 428 مهاجرا حاولوا عبور المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة «سي ووتش» الألمانية الخيرية، إنقاذ 428 مهاجرا من بينهم امرأة حامل ورجل مصاب بحروق شديدة، كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا على متن قوارب مزدحمة ومتهالكة.

وبحسب المنظمة، جرت عملية الإنقاذ عبر خمس مهمات على مدار 24 ساعة، وفق وكالة «يورو نيوز».

- وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال ساعات

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR)، وصل 32782 مهاجرا ولاجئا إلى إيطاليا عن طريق البحر اعتبارا من 17 يوليو، معظمهم من بنغلاديش ومصر وتونس وأفغانستان.

وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا

والأحد، وصل أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا، فيما ينتظر مئات آخرون أسعفتهم سفن إنسانية في مرفأ استقبال، على ما أفادت المنظمات غير الحكومية والسلطات الإيطالية الأحد.