الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحضر الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وأوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين «لا، بوتين لا يعتزم زيارة اليابان وحضور الجنازة»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني يوشيهيكو إيسوزاكي، قال اليوم، إن الحكومة اليابانية أخطرت جميع الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، بما في ذلك روسيا، بموعد جنازة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

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وذكرت جريدة سانكي اليابانية السبت، أن طوكيو تميل نحو عدم السماح لبوتين بحضور الجنازة، المقررة في 27 سبتمبر.

وفي 8 يوليو الجاري، اغتيل رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي.