الكرملين: الضربات الروسية على أوديسا يفترض ألا تعيق صادرات الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط

قال الكرملين الإثنين، إن صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا، يمكن أن تجرى وفقا للاتفاقية الموقعة تحت رعاية الأمم المتحدة، على الرغم من القصف الروسي للمنشآت المرفئية.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن القصف «يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط.. ولا يتعلق على الإطلاق بالمنشآت المستخدمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن تعيق بدء عملية التحميل»، بحسب «وكالة فرانس برس».

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وقصفت صواريخ روسية ميناء أوديسا بعد يوم واحد من توقيع روسيا وأوكرانيا، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، اتفاقا على إعادة فتح موانئ البحر الأسود واستئناف صادرات الحبوب، فيما تقول موسكو إنها قصفت بنية تحتية عسكرية، وكان من المتوقع أن يخفف الاتفاق من أزمة نقص الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب.