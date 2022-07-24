إثيوبيا تعلن «تدمير» مجموعة من حركة الشباب دخلت عبر الصومال المجاورة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلطات المنطقة الصومالية في إثيوبيا أنها «دمرت» مجموعة من حركة الشباب «المتطرفة» دخلت إليها من الصومال المجاورة، في توغل نادر داخل الأراضي الإثيوبية، مؤكدة أنها قتلت «أكثر من مئة» عنصر منهم.

وقال مكتب الاتصال في المنطقة الصومالية الواقعة بجنوب شرق إثيوبيا، في بيان نشر السبت على «فيسبوك»، إن «مجموعة مسلحة من الشباب دخلت قبل أربعة أيام عبر مكان يسمى أتو في قطاع أفدير بالمنطقة الصومالية»، بحسب «فرانس برس».

قتل مئة عنصر من «المجموعة الإرهابية»

وأضاف مكتب الاتصال أنه «جرى تطويق» المجموعة «ثم تدميرها بالكامل»، حسب البيان الذي أوضح أن عناصر المجموعة اعتقلوا عندما أرادوا عبور منطقة واقعة على بُعد أكثر من مئة كيلومتر من الحدود مع الصومال. وأضاف البيان «قُتِل خلال العملية التي استمرت ثلاثة أيام، أكثر من مئة عنصر من المجموعة الإرهابية» ودمِّرت 13 آلية.

وكان مسؤولون إداريون وسكان من منطقة باكول في الصومال، على الجانب الآخر من الحدود، تحدثوا لوكالة فرانس برس الخميس عن هجمات شنّها متمردو حركة الشباب في اليوم السابق على بلدتي أتو وييد.

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وتقع في البلدتين قواعد عسكرية تضم قوات تابعة لوحدة خاصة من الشرطة الإقليمية (ليو) في المنطقة الصومالية الإثيوبية، تشارك في حماية الحدود بين البلدين.

ولم تتوافر حصيلة دقيقة للخسائر في هذه الهجمات، لكنّ أحد أعضاء إدارة منطقة حودر في الصومال أكد أنها «أعنف معارك يشهدها محيط البلدتين». وقال المسؤول محمد معلم إن المعارك «استمرّت قرابة ست ساعات قبل صد المسلحين»، مشيرًا إلى «سقوط قتلى وجرحى من الجانبين».

تمرد ضد الحكومة الفدرالية الصومالية

ومنذ 15 عامًا تخوض جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة، تمردًا ضد الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي وقوة من الاتحاد الأفريقي مكونة من جنود يتحدرون من خمس دول إفريقية بينها إثيوبيا وكينيا.

وبعد طرد عناصر الحركة من المدن الرئيسية في الصومال، بما في ذلك العاصمة مقديشو في 2011، لا يزالون منتشرين في مناطق ريفية شاسعة.

وينفّذ عناصر الحركة هجمات في الخارج وخصوصًا في كينيا حيث استهدفت مركز ويستغيت للتسوّق في نيروبي في سبتمبر 2013 (67 قتيلًا) وجامعة غاريسا في أبريل 2015 (148 قتيلًا) و مجمع فندق «دوسيت» في نيروبي في يناير 2019 (21 قتيلا).

وكثفت حركة الشباب هجماتها في الصومال في الأشهر الأخيرة. ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن في منتصف مايو على إعادة الوجود العسكري الأميركي في الصومال لمكافحة حركة الشباب.