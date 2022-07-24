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الشرطة السريلانكية تعلن إعادة فتح مكتب الرئيس المحاصر بعد فض التظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 07:42 مساء
الشرطة السريلانكية تعلن إعادة فتح مكتب الرئيس المحاصر بعد فض التظاهرات
المحتجون يحتلون القصر الرئاسي في سريلانكا. (الإنترنت)
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أكدت الشرطة أن المكتب الرئاسي المحاصر في سريلانكا سيعاد فتحه الإثنين، بعد أيام من فض التظاهرة المناهضة للحكومة عبر حملة عسكرية أثارت إدانات دولية.

واستولى متظاهرون غاضبون من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، على المبنى الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في وقت سابق من هذا الشهر.  واضطر الرئيس السابق للفرار عندما اقتحم عشرات آلاف المحتجين مقرّه الرسمي بعد تظاهرات استمرّت أشهرًا في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية، وفق «فرانس برس».

إرسال نص الاستقالة من سنغافورة
وتمكن من السفر إلى سنغافورة. وأرسل من هناك نص استقالته.  واقتحم عناصر الوحدات الأمنية والعسكرية المقر الرئاسي بعد منتصف ليل الجمعة السبت مسلّحين بهراوات وأسلحة بناء على أوامر من خليفة رجاباكسا، رانيل ويكريميسينغه. 

وجُرح 48 شخصا على الأقل واعتقل تسعة في العملية إذ فككت قوات الأمن الخيم التي أقامها المتظاهرون أمام القصر الرئاسي في وقت سابق.

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وصرح مسؤول في الشرطة الأحد أن «المكتب جاهز لإعادة فتحه ابتداء من الإثنين»، مضيفًا أن خبراء الطب الشرعي زاروا المقر لجمع أدلة عن الأضرار التي سببها المحتجون.  وأضاف أن «حصار المقر الذي بدأ في التاسع من مايو رُفع الآن». 

ه العنف ضد المتظاهرين العزل
ودانت الحكومات الغربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ويكريميسينغه لاستخدامه العنف ضد المتظاهرين العزل الذين كانوا أعلنوا عزمهم على إخلاء الموقع في وقت لاحق الجمعة. 

وأعلن الناطق باسم الشرطة نهال تلدوا أن المتظاهرين أحرار في مواصلة تظاهراتهم في موقع مخصص قرب مكتب الرئاسة.  وقال تلدوا الأحد «يمكنهم البقاء في موقع الاحتجاج الرسمي. وقد تفتح الحكومة حتى أماكن قليلة أخرى للمتظاهرين في المدينة». 

جاءت العملية العسكرية لتطهير المقر الرئاسي ومحيطه القريب بعد أقل من 24 ساعة من أداء ويكريميسينغه اليمين الدستورية وقبل تشكيل حكومة جديدة بقليل.  وانتخب المشرعون ويكريميسينغه الأربعاء ليحل مكان راجاباكسا.

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