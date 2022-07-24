Atwasat

اليونان تكافح ثلاث حرائق غابات في اليوم الثاني من موجة حر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 06:12 مساء
اليونان تكافح ثلاث حرائق غابات في اليوم الثاني من موجة حر
حرائق الغابات في اليونان. (الإنترنت)
alwasat radio

تكافح اليونان الأحد ثلاثة حرائق غابات رئيسية في مناطق مختلفة أدت إلى إجلاء مئات الأشخاص، فيما يثير ارتفاع درجات الحرارة مخاوف من إمكان اندلاع حرائق جديدة.

في جزيرة ليسبوس، جرى إجلاء نحو مئتيْ شخص بعد ظهر الأحد في قرية فريسا حيث كان الحريق على مسافة حوالي 500 متر من المباني السكنية، بحسب ما قال نائب رئيس منطقة غرب ليسبوس أندريا أكسيس لإذاعة سكاي، بحسب «فرانس برس».

 سحب كثيفة من الدخان
وحملت مسنات أكياسًا بلاستيكية تحتوي على بعض مقتنياتهنّ أثناء استقلالهن الحافلات الأولى لمغادرة فريسا، بينما غطت سحب كثيفة من الدخان عددًا من منازل القرية. وبعيد الظهر، جرى إخلاء قرية ستافروس من سكانها.

-  موجة حر في أوروبا الغربية تضرب فرنسا وتشعل الحرائق
-  تتجاوز 40 درجة.. إسبانيا تكتوي بأشد موجة حر تسبق الصيف منذ 20 عاما

ويستمر الحريق الذي اندلع السبت وأدى إلى إجلاء مئات السيّاح وسكان منتجع فاتيرا الساحلي، بحسب عناصر الإطفاء. صباح الأحد، عمل عشرات عناصر الإطفاء على مواجهة النيران، مزودين بأربع قاذفات مائية ومروحيتين. وأفادت قناة «اي آر تي» أن أربعة منازل على الأقل دُمّرت، فيما تضررت عدة متاجر وفنادق وحانات.

وتضرب اليونان، منذ السبت، موجة حر يُتوقّع أن تستمر عشرة أيام وأن تبلغ درجات الحرارة فيها 42% في بعض المناطق، ما يثير مخاوف من نشوب حرائق في مناطق أخرى. 

500 هكتار من الغابات 
في شمال البلاد، يواصل عناصر الإطفاء بمساعدة متطوّعين لليوم الرابع مكافحة حريق عنيف في حديقة داديا الوطنية التي يكثر فيها النسور. 

وأشار الناطق باسم جهاز الإطفاء يانيس أرتوبيوس إلى أن الحريق الصعب بشكل استثنائي أجبر السلطات على إخلاء القرية مساء السبت. وقد دمّر نحو 500 هكتار من الغابات.  ووصل الحريق إلى مرصد الطيور الجارحة وكان يقترب من مباني وحدة إدارة المنطقة المحمية.

وأكد ديميتريس بيتروفيتس، حاكم منطقة ايفروس، لوكالة أثينا للأنباء، «الأهم بالنسبة الينا هو سلامة القرويين وستُنشر قوات على الأرض». وأشار إلى أن السلطات تعتبر رعاية الحيوانات المصابة أولوية قصوى.

حريق بالقرب من كوروني
وفي بيلوبونيز، جرى إخلاء قرية كريسوكيلاريا مساء السبت بسبب حريق بالقرب من كوروني. وظهر الأحد، تمكّن عناصر الإطفاء من احتوائه. 

وأدى حريق غابات في جبال بالقرب من أثينا الأربعاء، إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل وأجبر عدة مئات على المغادرة. ويعتبر ارتفاع درجات الحرارة نتيجة مباشرة لأزمة المناخ وفق العلماء، مع زيادة شدة انبعاثات غازات الدفيئة ومدتها وتواترها.

وأتت موجة الحر وحرائق الغابات العام الماضي على 103 آلاف هكتار في اليونان، وأسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا

أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا
بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا

بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا
تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة

تحديث جديد لأنظمة تشغيل هواتف «آبل» يحل مشكلات قديمة
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات «سداسي التتويج»
تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة

تعرف على جدول ترتيب «سداسي التتويج» بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة
روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش

روسيا تفتح 3300 تحقيق بتهمة «النيل من اعتبار» الجيش
تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 3 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 0 - 0 الاتحاد» في سداسي التتويج
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب

«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي

نيمار: أريد البقاء في باريس سان جيرمان لكن لا أعلم مخططهم بالنسبة لي
بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية

بليحق: إجراء التعديلات النهائية على مسودة مشروع قانون نفايات الرعاية الصحية
هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة

هدوء حذر في طرابلس بعد اشتباكات الـ12 ساعة
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
ثغرات قانونية وضعف «الجنائية الدولية».. لهذه الأسباب المساءلة عن «الجرائم» مفقودة في ليبيا

ثغرات قانونية وضعف «الجنائية الدولية».. لهذه الأسباب المساءلة عن «الجرائم» ...
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تضرر وحدات سكنية جراء زلزالين جنوب شرق إيران
تضرر وحدات سكنية جراء زلزالين جنوب شرق إيران
وزير الخارجية الروسي يصل القاهرة ويلتقي نظيره المصري (فيديو)
وزير الخارجية الروسي يصل القاهرة ويلتقي نظيره المصري (فيديو)
3 قتلى خلال إطلاق نار في جامعة بالفلبين
3 قتلى خلال إطلاق نار في جامعة بالفلبين
أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا
أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا
وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال ساعات
وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال ساعات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار...
المزيد
اليونان تكافح ثلاث حرائق غابات في اليوم الثاني من موجة حر
اليونان تكافح ثلاث حرائق غابات في اليوم الثاني من موجة حر...
الاحتلال الإسرائيلي يحذر روسيا من حل الوكالة اليهودية.. ويصفه بـ«الحدث الخطير»
الاحتلال الإسرائيلي يحذر روسيا من حل الوكالة اليهودية.. ......
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتصنيع أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بتصنيع أسلحة بيولوجية ......
وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال ساعات
وصول أكثر من ألف مهاجر إلى إيطاليا خلال ساعات...
أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا
أوكرانيا: تصدير الحبوب لن يكون سهلا بعد قصف ميناء أوديسا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط