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تضرر وحدات سكنية جراء زلزالين جنوب شرق إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 11:37 صباحا
تضرر وحدات سكنية جراء زلزالين جنوب شرق إيران
آثار الدمار نتيجة زلزال ضرب جنوب إيران في 2 يوليو 2022. (الإنترنت)
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أفادت وكالة «فارس» الإيرانية اليوم الأحد، بحدوث تصدعات ببعض الوحدات السكنية، جراء الزلزالين اللذين وقعا أمس بمحافظة هرمزكان جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوكالة أنه في أعقاب الزلزالين، اللذين بلغت قوتهما 5.7 و5.8 درجة على مقياس ريختر، حدثت ستة توابع زلزالية في المنطقة ذاتها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

إصابة واحدة نتيجة الهزات
وتراوحت قوة التوابع الزلزالية بين 2.9 و4 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب إعلان جمعية الهلال الأحمر، فإن الهزات كلها لم تسفر سوى عن إصابة شخص واحد حالته الصحية مستقرة، فيما جرى إعادة توصيل الكهرباء للمنازل المتضررة.

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وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.

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