بالزي العسكري.. جونسون يزور مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في بريطانيا

ظهر رئيس وزراء بريطانيا المستقيل، بوريس جونسون، خلال جولة إلى مركز لتدريب مئات الجنود الأوكرانيين في نورث يوركشاير ببريطانيا، وهو يحاول تجربة السلاح الذي يتدرب عليه الجنود.

وفي فيديو نشره رئيس الوزراء على صفحته عبر «تويتر»، يقول جونسون على وقع مؤثرات صوتية: «أردت فقط أن تعرفوا أن البريطانيين يدعمون الأوكرانيين ويدعمونكم في قتالكم»، مضيفًا: «مقتنع بشكل لا لبس فيه، أن بإمكانكم تحقيق النصر وأنكم ستنتصرون»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

- وصول «أول دفعة» من الجنود الأوكرانيين إلى بريطانيا لتلقي التدريب

ويرتدي جونسون بدلة عسكرية وتمكن رؤيته في الفيديو وهو يضع سماعات على أذنيه لحمايتهما من أصوات الطلقات النارية، ثم يلقي قنبلة ويتقدم بين الجنود الأوكرانيين والمدربين البريطانيين.

التدريب جزء من الالتزام الضخم الذي قدمته بريطانيا

ويقول جونسون إن التدريب جزء من الالتزام الضخم الذي قدمته بريطانيا، وعدد رئيس الوزراء قليلاً من الأسلحة التي قدمتها لندن لكييف لدعمها في وجه الهجوم الروسي.

ويؤكد جونسون فخره بالدور الذي تلعبه بريطانيا في الحرب الأوكرانية، وكان توجه سابقًا إلى الأوكرانيين، وقال إن دعم لندن لن يتغير بمعزل عن هوية رئيس الوزراء المقبل.

This week I visited Ukrainian troops being trained by British Armed Forces in North Yorkshire.



The UK is committed to doing all we can to help Ukraine continue to repel Russian aggression. pic.twitter.com/HMTClRFST5