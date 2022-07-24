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روسيا تؤكد استهداف ميناء أوديسا بصواريخ كاليبر «دمرت بنى تحتية عسكرية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 10:19 صباحا
روسيا تؤكد استهداف ميناء أوديسا بصواريخ كاليبر «دمرت بنى تحتية عسكرية»
الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، إن صواريخ روسية دمرت السبت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وكتبت زاخاروفا على «تلغرام»: «صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة»، وذلك ردًا على بيان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن هذه الضربات قوضت إمكان حوار أو تفاهم مع موسكو، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو «لا علاقة لها» بالضربات التي تعرض لها ميناء أوديسا الأوكراني.

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وأضاف وزير الدفاع في بيان، «خلال اتصالاتنا مع روسيا، أخبرنا الروس بأنه لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وأنهم يدرسون القضية بدقة وبالتفصيل».

ومضى يقول: «حقيقة أن مثل هذا الحادث وقع مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرمناه بالأمس هو أمر يثير قلقنا فعلًا».

استهداف ميناء أدويسا
وأصابت صواريخ روسية مصنعًا لمعالجة الحبوب في ميناء أوديسا السبت، وفق ما أكد الناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات، وأضاف أن «ميناء أوديسا تعرض للقصف، خصوصًا حيث كانت تجرى عمليات شحن» الحبوب، موضحًا: «أسقطنا صاروخين، وأصاب صاروخان آخران البنية التحتية للميناء حيث توجد حبوب بالتأكيد».

وقال الناطق باسم إدارة منطقة أوديسا سيرغي براتشوك إن «العدو هاجم ميناء أوديسا بصواريخ كروز من نوع كاليبر»، مضيفًا أن المضادات الجوية أسقطت صاروخين.

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