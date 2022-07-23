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طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 10:12 مساء
طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بـ«كورونا»
الرئيس الأميركي جون باين. (الإنترنت)
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أكد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، في مذكرة اليوم السبت، أن صحة الرئيس جو بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بفيروس «كورونا».

وأضاف أن الأعراض بدأت بالانحسار مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال الرخو وآلام الجسم، وفق ما نقلت «رويترز».

كما أوضح أن رئتي بايدن صافيتان ومشبعتان بالأكسجين اعتمادًا على هواء الغرفة، مرجحًا أن الرئيس أُصيب بمتحور «BA5» من فيروس «كورونا».

العمل من العزل
وكان طبيب الرئيس الأميركي قال أمس إن بايدن يتحمل العلاج جيدًا، وإن الأعراض التي يشعر بها تحسنت. كذلك أضاف الخطاب أن مؤشرات حيوية تشمل نبض بايدن وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبع دمه بالأكسجين لا تزال «طبيعية بالكامل».

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يذكر أن البيت الأبيض كان أعلن، الخميس، أن فحوص بايدن أثبتت إصابته بـ«كوفيد-19»، وأنه يعاني أعراضًا طفيفة، وسيواصل العمل لكن من العزل.

دواء «باكسلوفيد»
وقال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور، في مذكرة نشرت الخميس، إن بايدن يعاني رشحًا في الأنف وتعبًا وسعالًا جافًا متقطعًا، وهي أعراض بدأ ظهورها عليه الأربعاء. وأضاف أن بايدن بدأ في تناول دواء «باكسلوفيد» المضاد للفيروسات.

فيما أكد بايدن، الذي تلقى التطعيم وجرعتين معززتين في مقطع فيديو نشر في حسابه على «تويتر»، أنه «بخير». وأردف أيضًا في المقطع الذي بلغت مدة بثه 21 ثانية أنه ينجز الكثير من العمل، وسيواصل أداء مهامه.

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