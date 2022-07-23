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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مناطق جنوب إيران

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 08:38 مساء
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مناطق جنوب إيران
مقياس لقياس درجة الزلزال. (الإنترنت)
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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر مناطق في جنوب غرب إيران، اليوم السبت، فيما شعر سكان مدينة دبي في الإمارات بهزة أرضية خفيفة.

وأعلن المرصد الأميركي للزلازل، أن زلزالًا ضرب جنوب إيران بقوة 5.5 على مقياس ريختر، بحسب «فرانس برس».

زلزالان قويان ضربا جنوب إيران
من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد الإمارتي زلزالًا محسوسًا في الدولة وليس له تأثير. كما أعلن مسؤول إيراني أن زلزالين قويين ضربا اليوم السبت إقليم هرمزجان في جنوب إيران، ما دفع السلطات إلى نشر فرق بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر بالإقليم  مختار صلاحشو، للتلفزيون الإيراني الرسمي، «لم نتلقَ حتى الآن أي تقارير عن وقوع أضرار جسيمة، لكن الزلزالين ضربا مناطق واسعة ولا تزال أعمال التقييم مستمرة».

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وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الزلزالين كانا بقوة 5.7 و5.8 درجة، لكن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قال إن شدة أحد الزلزالين بلغت 5.5 درجة.

هزات أرضية يشعر بها الإماراتيون
وفي 2 يوليو الماضي، ضربت هزات أرضية جنوب إيران، فيما شعر بها بعض سكان الإمارات، حسبما أكدت مصادر رسمية. وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات في تغريدة، إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت زلزالًا بقوة 6.3 درجة جنوب إيران.

وبعد نحو ساعتين، رُصد زلزال آخر جنوب إيران أيضًا وبنفس القوة، وفق تغريدة أخرى للمركز. كما أضاف المركز في حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الزلزالين كانا محسوسين في مناطق مختلفة من الإمارات، وليس لهما تأثير.

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