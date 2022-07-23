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«الخارجية الأميركية» تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 08:01 مساء
«الخارجية الأميركية» تعلن مقتل اثنين من مواطنيها في دونباس
أثار قصف روسي في دونباس. (الإنترنت)
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، مقتل أميركيين اثنين في دونباس بشرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين قوات كييف وموسكو، دون أن تحدد ما إذا كانا مقاتلين.

منذ بدء العلمية العسكرية الروسية في 24 فبراير، توجه عديد المتطوعين الأجانب، خصوصًا الأوروبيين، إلى أوكرانيا لمساعدة قوات كييف، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: «يمكننا تأكيد وفاة اثنين من المواطنين الأميركيين أخيرًا في منطقة دونباس الأوكرانية» المتاخمة لروسيا، دون تحديد تاريخ وظروف وفاتهما، أو أسباب وجودهما في البلاد، وأضاف: «نحن على اتصال بالعائلات ونقدم لهم المساعدة القنصلية الممكنة»، موضحًا أن وزارة الخارجية لن تقدم مزيد التفاصيل في الوقت الحالي، «احترامًا للأقارب».

مقتل  2000 «من المرتزقة الأجانب»
وكانت الولايات المتحدة أكدت مقتل اثنين من مواطنيها في معارك في أوكرانيا. كما أُسر جنديان أميركيان سابقان في أوائل يونيو في شرق أوكرانيا. وسئل الناطق باسم الكرملين عن إمكان صدور عقوبة الإعدام عليهما، فأجاب: «إن ذلك (يتوقف) على التحقيق».

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وقالت روسيا التي تندد بانتظام بوجود هؤلاء المقاتلين على الأراضي الأوكرانية في منتصف يونيو إنها قتلت نحو 2000 «من المرتزقة الأجانب» منذ بدء الصراع.

ويخضع جزء من حوض دونباس لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ العام 2014. وأحرزت القوات الروسية تقدمًا هناك في الأسابيع الأخيرة.

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