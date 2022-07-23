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زيلينسكي عقب قصف ميناء أوديسا: روسيا تجد طرقا «لعدم الوفاء بوعودها»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 05:26 مساء
زيلينسكي عقب قصف ميناء أوديسا: روسيا تجد طرقا «لعدم الوفاء بوعودها»
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي. (الإنترنت)
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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي السبت روسيا بأنها لا تفي بالتزاماتها، وذلك بعدما اعلنت كييف ان القوات الروسية قصفت ميناء أوديسا الذي يضم حبوبا معدة للتصدير بموجب اتفاق وقعته روسيا واوكرانيا الجمعة في اسطنبول برعاية الأمم المتحدة. 

وقال زيلينسكي خلال اجتماع مع نواب أميركيين بحسب بيان صادر عن الرئاسة «هذا يثبت أمرا واحدا فقط: بغض النظر عما تقوله روسيا والوعود التي تطلقها، ستجد طرقا لعدم الوفاء بها»، بحسب «فرانس برس».

وأصابت صواريخ روسية مصنعًا لمعالجة الحبوب في ميناء أوديسا السبت، وفق ما أكد الناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات، وأضاف أن «ميناء أوديسا تعرض للقصف، خصوصًا حيث كانت تجرى عمليات شحن» الحبوب، موضحًا: «أسقطنا صاروخين، وأصاب صاروخان آخران البنية التحتية للميناء حيث توجد حبوب بالتأكيد».

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وقال الناطق باسم إدارة منطقة أوديسا سيرغي براتشوك إن «العدو هاجم ميناء أوديسا بصواريخ كروز من نوع كاليبر»، مضيفًا أن المضادات الجوية أسقطت صاروخين.

 بصق في وجه الأمين العام للأمم المتحدة
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو: «لم يستغرق الأمر أكثر من 24 ساعة لتخل روسيا الاتحادية بالاتفاقات والوعود التي قدمتها للأمم المتحدة وتركيا في الوثيقة الموقع عليها أمس في إسطنبول».

وأضاف أن الرئيس الروسي «بصق بذلك في وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس والرئيس التركي رجب طيب إردوغان اللذين بذلا جهودًا للتوصل إلى اتفاق»، مؤكدًا أن موسكو ستتحمل «المسؤولية الكاملة» في حال فشل الاتفاق على تصدير الحبوب.

وأكد غوتيريس أنه «يدين بشكل لا لبس فيه الضربات». وقال في بيان: «لا بد من التنفيذ الكامل (للاتفاق) من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا».

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