«الصحة العالمية» تعلن قرارها بشأن مستوى التأهب بمواجهة «جدري القرود»

القاهرة - بوابة الوسط

يعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السبت، ما إذا كان يتوجب على المنظمة إطلاق أعلى مستوى من التأهب لديها في مواجهة تفشي مرض «جدري القرود».

ويعقد غيبرييسوس مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا الساعة 13.00 ت غ السبت، وفق ما أوردت المنظمة في بيان مساء الجمعة. ولم يذكر البيان شيئًا عن طبيعة الإعلان الذي سيصدره غيبرييسوس، لكن ذلك يأتي في وقت سجلت أكثر من 15800 إصابة بـ«جدري القرود» في 72 دولة، وفقًا لأرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) حتى تاريخ 20يوليو، وفق «فرانس برس».

«حال طوارئ صحية عامة دولية»

والخميس، خلال اجتماع طويل للجنة الخبراء، أوضح غيبرييسوس أنه «لا يزال قلقًا» من انتشار المرض، حتى لو انخفضت نسبة الانتشار في بعض الأماكن.

وترجِع إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مسؤولية إعلان «حال طوارئ صحية عامة دولية»، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى منظمة الصحة، ويتم ذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ.

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في أول اجتماع عُقد في 23 يونيو، أوصت غالبية الخبراء بألا تعلن منظمة الصحة حال طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. وكتب أستاذ قانون الصحة الأميركي ومدير مركز منظمة الصحة العالمية لقانون الصحة لورنس غوستن مساء الجمعة على «تويتر» «جدري القرود» خرج عن السيطرة ولا يوجد سبب قانوني أو علمي أو صحي لعدم إعلان حالة طوارئ صحية عامة دولية».

توعية حول أسباب انتشار «جدري القرود»

واكتُشفت الزيادة غير العادية في حالات الإصابة بـ«جدري القرود» في أوائل مايو خارج بلدان وسط وغرب أفريقيا، حيث يتوطن الفيروس عادة، وقد انتشر مذاك في كل أنحاء العالم وشكلت أوروبا بؤرته.

يعتبر «جدري القرود» الذي اكتشف لدى البشر العام 1970، أقل خطورة وعدوى من الجدري الذي تم القضاء عليه العام 1980. في معظم الحالات، يكون المرضى رجالًا شاذين جنسيًا، شبابًا نسبيًا، ويعيشون بشكل رئيسي في المدن، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأكدت دراسة، نُشرت الخميس في مجلة «نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين»، هي الأكبر عن هذا الموضوع وتستند إلى بيانات من 16 دولة مختلفة، أن الغالبية العظمى (95%) من الحالات الحديثة تم نقلها أثناء اتصال جنسي وأن 98% من الحالات سُجلت لدى رجال مثليين وثنائيي الجنس.

وقال غيبرييسوس: «يمثل أسلوب الانتقال هذا في الوقت نفسه فرصة لتنفيذ تدخلات صحية عامة مستهدفة، كما أنه يمثل تحديًا، لأنه في بعض البلدان، تواجه المجتمعات المتضررة (من جدري القرود) تمييزًا يهدد حياة» أفرادها.

استخدام لقاح للجدري البشري

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية (إي إم إيه)، الجمعة، إنها وافقت على استخدام لقاح للجدري البشري، وتوسيع استخدامه ضد انتشار مرض «جدري القرود». وبات هذا اللقاح مستخدمًا بالفعل لهذا الغرض في كثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا.

وحصل اللقاح «إيمفانكس» الذي تنتجه شركة «بافارين نورديك» الدنماركية على مصادقة الاتحاد الأوروبي في العام 2013 لاستخدامه لمكافحة الجدري. وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للخطر وأفراد طواقم الرعاية الصحية الذين هم على تماس مع المرض. وفي نيويورك تلقى إلى الآن آلاف الأشخاص لقاح «جينيوس».

ويتم تسويق هذا اللقاح تحت اسم «جينيوس» في الولايات المتحدة، بينما يطلق عليه في أوروبا اسم «إيمفانيكس».