أمين عام الأمم المتحدة «يدين بلا لبس» الهجوم على ميناء أوديسا الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، «بشكل لا لبس فيه»، الهجمات الصاروخية السبت على ميناء أوديسا الأوكراني، الذي يعد أساسيًا لتنفيذ الاتفاق حول استئناف تصدير الحبوب، الذي جرى التوقيع عليه أمس في اسطنبول.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن «الأمين العام يدين بشكل لا لبس فيه الضربات التي أفيد عنها اليوم على ميناء أوديسا الأوكراني»، مضيفًا «لا بد من التنفيذ الكامل (للاتفاق) من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

- صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب

في وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقًا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر».

وأضاف «أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

بوتين «بصق في وجه» الأمم المتحدة وتركيا

فيما اتهمت أوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه «بصق في وجه» الأمم المتحدة وتركيا عبر هجومه على ميناء أوديسا، مؤكدة أن موسكو «ستتحمّل مسؤولية» فشل الاتفاق على تصدير الحبوب الذي جرى توقيعه أمس في إسطنبول.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أوليغ نيكولينكو، إن الرئيس الروسي «بصق في وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس التركي رجب (طيب) إردوغان، اللذين قاما بجهود للتوصل إلى اتفاق»، عبر إطلاق صواريخ على ميناء أوديسا، بحسب وكالة «فرانس برس».