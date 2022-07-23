أوكرانيا: بوتين «بصق في وجه» الأمم المتحدة وتركيا بهجومه على أوديسا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت أوكرانيا السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه «بصق في وجه» الأمم المتحدة وتركيا عبر هجومه على ميناء أوديسا، مؤكدة أن موسكو «ستتحمّل مسؤولية» فشل الاتفاق على تصدير الحبوب الذي جرى توقيعه أمس في اسطنبول.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أوليغ نيكولينكو، إن الرئيس الروسي «بصق في وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس التركي رجب (طيب) إردوغان، اللذين قاما بجهود للتوصل إلى اتفاق»، عبر إطلاق صواريخ على ميناء أوديسا، بحسب وكالة «فرانس برس».

- صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقًا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك، في بيان اليوم، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر».

وأضاف «أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء»، بحسب وكالة «يورو نيوز».