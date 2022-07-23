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مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 01:11 مساء
مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار
صواريخ أرض-جو من نوع «باتريوت». (الإنترنت)
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أعلنت الولايات المتحدة الجمعة، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، منها أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز «هيمارس».

وبذلك تكون واشنطن زودت كييف ما مجموعه عشرين وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة، التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وتشمل الشحنة الجديدة أيضًا ما يصل إلى 580 مسيّرة هجومية من طراز «فينيكس غوست»، وفق ما أورد جون كيربي، الناطق باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.

- 400 مليون دولار مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

وقال كيربي إن روسيا «شنت قصفًا فتاكًا في كل أنحاء البلاد وضربت مراكز تجارية ومباني سكنية فقتلت مدنيين أوكرانيين أبرياء».

وأضاف «حيال هذه الفظائع، قال الرئيس بوضوح إننا سنواصل دعم الحكومة الأوكرانية، وشعبها ما دام ذلك ضروريًا».

مدافع هيمارس المتحركة
وتستطيع مدافع هيمارس المتحركة إطلاق صواريخ يوجهها نظام «جي بي اس» لتحديد المواقع، ويبلغ مداها ثمانين كلم، ما يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقًا في متناول قواتها.

ولفت كيربي إلى أن واشنطن ستقدم أيضًا 36 ألف قذيفة مدفعية إضافية، وأربعة مراكز قيادة مدرعة.

والثلاثاء، طلب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من الدول الغربية تقديم مزيد من منظومات المدفعية الدقيقة، موضحًا أن بلاده ستحتاج إلى «ما لا يقل عن مئة» منظومة هيمارس، لتتمكن من شن هجوم مضاد يمتاز بالفاعلية.

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