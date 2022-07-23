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أوربان يدعو لاستراتيجية أوروبية جديدة حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 12:03 مساء
أوربان يدعو لاستراتيجية أوروبية جديدة حول أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. (رويترز)
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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا، لأن العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح.

وأضاف أوربان، في كلمة ألقاها في رومانيا إن الاستراتيجية يجب أن تهدف إلى السلام بدلًا من كسب الحرب، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا، أندريه رايكوفيتش إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما أصاب 13 صاروخًا روسيًا مطارًا عسكريًا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم.

إصابة تسعة أشخاص
وأضاف رايكوفيتش في تصريحات تلفزيونية، أن من بين القتلى اثنين من حراس الأمن في محطة كهرباء فرعية، مضيفًا أن جنديا قتل أيضًا في القصف فيما أصيب تسعة آخرون.

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