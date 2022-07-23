أوربان يدعو لاستراتيجية أوروبية جديدة حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا، لأن العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح.

وأضاف أوربان، في كلمة ألقاها في رومانيا إن الاستراتيجية يجب أن تهدف إلى السلام بدلًا من كسب الحرب، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا، أندريه رايكوفيتش إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما أصاب 13 صاروخًا روسيًا مطارًا عسكريًا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم.