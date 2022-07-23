زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار، بعد توقيع اتفاق مع روسيا لإنهاء حصار صادراتها الزراعية، وإن لديها فرصة أيضًا لبيع المحصول الحالي.

وتابع زيلينسكي في كلمة ألقاها في وقت متأخر ليل الجمعة، «هذا دليل آخر على أن أوكرانيا تستطيع الصمود في الحرب»، بحسب وكالة «يورو نيوز».

وأضاف أنه سيجري تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي، بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه مهم.

- زيلينسكي: ضمان احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب مسؤولية الأمم المتحدة

ووقعت أوكرانيا وروسيا صباح الجمعة، في اسطنبول اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

ووقع طرفا النزاع بالأحرف الأولى نصّين متطابقين لكنْ منفصلان، بناء على طلب الأوكرانيين الذين رفضوا التوقيع بشكل مباشر على أي مستند مع الروس الذين وقعوا اتفاقا مماثلا مع أنقرة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. ورحب الاتحاد الأوروبي الجمعة بالاتفاق، مطالبًا «بتنفيذه سريعًا».

أبرز بنود الاتفاق حول تصدير الحبوب ومدة صلاحيته

وأبرز بند ينصّ عليه الاتفاق هو إقامة «ممرات آمنة» من شأنها أن تسمح بعبور السفن التجارية في البحر الأسود، وقد تعهّدت موسكو وكييف «بعدم مهاجمتها»، وفق قول مسؤول أممي.

وسيكون الاتفاق صالحًا لمدة «120 يومًا» أي أربعة أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية في حين يقترب موعد موسم حصاد جديد.

إلا أن المفاوضين تخلّوا عن إزالة الألغام من البحر الأسود (التي كان الأوكرانيون بشكل أساسي قد زرعوها لحماية سواحلهم)، وبررت الأمم المتحدة الأمر بأن «إزالة الألغام ستستغرق وقتًا طويلًا» مضيفةً أن «طيارين أوكرانيين» سيفتحون الطريق أمام سفن الشحن في المياه الإقليمية.

استعداد تركي للمساعدة

وأبدت تركيا استعدادها للمساعدة في إزالة الألغام في هذه المنطقة البحرية، فيما تعهّدت روسيا بأنها «لن تستغل تنظيف هذه الموانئ (الأوكرانية) من الألغام وتشغيلها».

وستُجرى في اسطنبول عمليات تفتيش للسفن المغادرة والمتجهة إلى أوكرانيا، بهدف تبديد مخاوف روسيا التي تريد ضمانات بأن سفن الشحن لن تجلب أسلحة إلى الأوكرانيين.