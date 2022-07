مقتل 18 شخصا نتيجة سيول جارفة بجنوب إيران (فيديو)...

قُتل 18 شخصًا على الأقل نتيجة سيول عنيفة في محافظة فارس بجنوب إيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، عن حاكم منطقة استهبان يوسف كاركر، قوله «قرابة الساعة الخامسة عصر أمس (12:30 ت غ)، تساقطت أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال في الأجزاء الوسطى من استهبان، ما أدى إلى سيول»، بحسب «يورو نيوز».

وأضاف «نتيجة لذلك، جرى انتشال 18 جثة في مناطق استهبان، وجرى التعرف على هويات 13 منها»، مشيرًا إلى أن 6 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، موضحًا أن «55 من فرق الإغاثة تشارك في عمليات الإنقاذ».

وكانت «إرنا» نقلت في وقت سابق عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة، خليل عبداللهي، تأكيده وفاة 15 شخصًا وفقدان 8.

Heavy rainfall and flooding in the Iranian city of Estahban in Fars province has killed at least six people and injured 12 others so far, according to local officials. pic.twitter.com/exGAtfbmjK