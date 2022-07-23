مقتل 18 شخصا نتيجة سيول جارفة بجنوب إيران (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 18 شخصًا على الأقل نتيجة سيول عنيفة في محافظة فارس بجنوب إيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، عن حاكم منطقة استهبان يوسف كاركر، قوله «قرابة الساعة الخامسة عصر أمس (12:30 ت غ)، تساقطت أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال في الأجزاء الوسطى من استهبان، ما أدى إلى سيول»، بحسب «يورو نيوز».

وأضاف «نتيجة لذلك، جرى انتشال 18 جثة في مناطق استهبان، وجرى التعرف على هويات 13 منها»، مشيرًا إلى أن 6 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، موضحًا أن «55 من فرق الإغاثة تشارك في عمليات الإنقاذ».

- عاصفة ترابية تغلق مدارس وإدارات حكومية في إيران

وكانت «إرنا» نقلت في وقت سابق عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة، خليل عبداللهي، تأكيده وفاة 15 شخصًا وفقدان 8.

Heavy rainfall and flooding in the Iranian city of Estahban in Fars province has killed at least six people and injured 12 others so far, according to local officials. pic.twitter.com/exGAtfbmjK — Iran International English (@IranIntl_En) July 22, 2022

وأظهرت أشرطة مصوّرة نشرتها وكالات الأنباء الإيرانية، سيولًا موحلة في مجرى نهر رودبال، جرفت معها بعض السيارات بيضاء اللون.

وأوضح كاركر أن «عددًا من الأشخاص المحليين والزوار (من مناطق أخرى) الذين كانوا يتنزهون عند ضفاف النهر أو متواجدين في مجراه، باغتهم ارتفاع مستوى المياه».

فيضانات رغم جفاف المنطقة

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافًا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة.

وفي يناير الماضي، لقى 8 أشخاص على الأقل، غالبيتهم في محافظة فارس، حتفهم جراء فيضانات في جنوب البلاد نتجت عن أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق بإيران في مارس وإبريل 2019، إلى مقتل 76 شخصًا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بنحو ملياري دولار.