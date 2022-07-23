Atwasat

مقتل 18 شخصا نتيجة سيول جارفة بجنوب إيران (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 10:51 صباحا
مقتل 18 شخصا نتيجة سيول جارفة بجنوب إيران (فيديو)
فيضانات تضرب مدينة إستهبان الإيرانية بمحافظة فارس. 22 يوليو 2022. (صورة مثبتة من فيديو)
alwasat radio

قُتل 18 شخصًا على الأقل نتيجة سيول عنيفة في محافظة فارس بجنوب إيران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، عن حاكم منطقة استهبان يوسف كاركر، قوله «قرابة الساعة الخامسة عصر أمس (12:30 ت غ)، تساقطت أمطار غزيرة في بلدتي إيج ورودبال في الأجزاء الوسطى من استهبان، ما أدى إلى سيول»، بحسب «يورو نيوز».

وأضاف «نتيجة لذلك، جرى انتشال 18 جثة في مناطق استهبان، وجرى التعرف على هويات 13 منها»، مشيرًا إلى أن 6 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، موضحًا أن «55 من فرق الإغاثة تشارك في عمليات الإنقاذ».

- عاصفة ترابية تغلق مدارس وإدارات حكومية في إيران

وكانت «إرنا» نقلت في وقت سابق عن المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة، خليل عبداللهي، تأكيده وفاة 15 شخصًا وفقدان 8.

وأظهرت أشرطة مصوّرة نشرتها وكالات الأنباء الإيرانية، سيولًا موحلة في مجرى نهر رودبال، جرفت معها بعض السيارات بيضاء اللون.

وأوضح كاركر أن «عددًا من الأشخاص المحليين والزوار (من مناطق أخرى) الذين كانوا يتنزهون عند ضفاف النهر أو متواجدين في مجراه، باغتهم ارتفاع مستوى المياه».

فيضانات رغم جفاف المنطقة
ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافًا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة.

وفي يناير الماضي، لقى 8 أشخاص على الأقل، غالبيتهم في محافظة فارس، حتفهم جراء فيضانات في جنوب البلاد نتجت عن أمطار غزيرة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق بإيران في مارس وإبريل 2019، إلى مقتل 76 شخصًا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بنحو ملياري دولار. 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» لمكة

السعودية.. إحالة مواطن للنيابة لاتهامه بتسهيل دخول «صحفي يهودي» لمكة
صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»

صراع قوي من أجل ملامسة «ذهب الدوري»
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز

بالفيديو: مدرب الأهلي طرابلس: مواجهة الاتحاد مفتاح التتويج بلقب الدوري الممتاز
بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي طرابلس

بالفيديو.. «سداسي التتويج»: الأولمبي ينتعش والاتحاد يتقاسم الصدارة مع الأهلي ...
مختنق البؤس والمراوحة

مختنق البؤس والمراوحة
رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء

النيابة العامة تحقق في واقعة إطلاق النار على مواطن وابنته في البيضاء
«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات

«حكومة الوحدة»: تسليم 50 ألف بطاقة «إيفاء» لمستحقي منحة الزوجة والبنات
عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا

تركيا تقترح «المقايضة» لاسترداد 4 مليارات دولار من ليبيا
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تطالب روسيا بتنفيذ «سريع» لاتفاق الحبوب.. وتقدم مساعدة جديدة لأوكرانيا
واشنطن تطالب روسيا بتنفيذ «سريع» لاتفاق الحبوب.. وتقدم مساعدة ...
زيلينسكي: ضمان احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب مسؤولية الأمم المتحدة
زيلينسكي: ضمان احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب مسؤولية الأمم ...
ترامب يهاجم لجنة التحقيق البرلمانية في «أحداث الكابيتول»
ترامب يهاجم لجنة التحقيق البرلمانية في «أحداث الكابيتول»
إدانة مستشار ترامب السابق بعرقلة التحقيق حول هجوم الكابيتول
إدانة مستشار ترامب السابق بعرقلة التحقيق حول هجوم الكابيتول
كوريا الشمالية تحذر من تدريب عسكري مشترك بين سول وواشنطن الشهر المقبل
كوريا الشمالية تحذر من تدريب عسكري مشترك بين سول وواشنطن الشهر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
المزيد
مقتل 18 شخصا نتيجة سيول جارفة بجنوب إيران (فيديو)
مقتل 18 شخصا نتيجة سيول جارفة بجنوب إيران (فيديو)...
مقتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي على إقليم كيروهوفراد وسط أوكرانيا
مقتل ثلاثة أشخاص في قصف روسي على إقليم كيروهوفراد وسط ......
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال...
كوريا الشمالية تحذر من تدريب عسكري مشترك بين سول وواشنطن الشهر المقبل
كوريا الشمالية تحذر من تدريب عسكري مشترك بين سول وواشنطن ......
إدانة مستشار ترامب السابق بعرقلة التحقيق حول هجوم الكابيتول
إدانة مستشار ترامب السابق بعرقلة التحقيق حول هجوم الكابيتول...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط