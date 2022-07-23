كوريا الشمالية تحذر من تدريب عسكري مشترك بين سول وواشنطن الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت كوريا الشمالية تحذيرًا ضد تدريب مشترك بين كوريا الجنوبية وأميركا، من المقرر أن يجري الشهر المقبل، قائلة إن أميركا وأتباعها سيواجهون توترات أمنية خطيرة.

وحسب شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم، كشفت كوريا الشمالية النقاب، أمس، في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، عن مقابلة جرت بين صحفيي وكالة «أسوشيتد برس» التلفزيونية، ونائب رئيس أحد المعاهد التابعة لوزارة الخارجية حول نزع السلاح والسلام، تشوي جين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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وذكر المسؤول الكوري الشمالي أن أميركا وكوريا الجنوبية تمضيان قدمًا في تدريب عسكري مشترك يبدأ 22 أغسطس المقبل، «ومن الواضح أن التدريب، كما هو في المرة الأخيرة، هو تدريب على هجوم نووي استباقي على كوريا الشمالية».

اضطرابات أمنية لم يواجهوا مثلها من قبل

وذكر تشوي بشكل خاص كيف أن الولايات المتحدة تعهدت في وقت سابق بتقديم ردع موسع لكوريا الجنوبية، بحشد جميع الوسائل، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وحذر المسؤول من أنه إذا اختارت واشنطن وأتباعها المواجهة مع بيونغ يانغ، سيواجهون اضطرابات أمنية، لم يواجهوا مثلها من قبل.