ترامب يهاجم لجنة التحقيق البرلمانية في «أحداث الكابيتول»

القاهرة - بوابة الوسط

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشدة اللجنة البرلمانية التي تحقّق في الاعتداءات التي شنّها أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

وبعد ساعات على اختتام المشرّعين جلسات تسعى لإدانته بسبب عدم تصرّفه خلال أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة، قال ترامب على منصة «تروث سوشيل» الشبيهة بـ«تويتر»، «خضتُ انتخابات مزوّرة سُرقت مني ومن بلدنا. الولايات المتحدة تتجه إلى الجحيم. هل يجب أن أكون سعيدا؟»، متهماً اللجنة بأنها «فاسدة ومنحازة للغاية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتساءل الرئيس البالغ 76 عاما، الذي يُظهر اهتماما بالترشّح للانتخابات الرئاسية في العام 2024، عن سبب عدم طلب المشرّعين من الخدمة السرية تأكيد ما أفادت به موظفة سابقة في البيت الأبيض، لجهة أن ترامب سعى إلى قيادة سيارة أحد الضبّاط في محاولة للانضمام إلى المتظاهرين في السادس من يناير. وقال ردّاً على ذلك «لأنهم يعرفون الإجابة ولا تُعجبهم. محكمة رديئة».

- متهم أم لا؟.. الولايات المتحدة أمام معضلة محاكمة ترامب

- ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»

- بدء جلسة الاستماع حول نتائج التحقيق المتعلق باقتحام «الكابيتول»

- رئيس لجنة التحقيق في الهجوم: المؤامرة على الكابيتول مستمرة

ولم يكتفِ ترامب بذلك، فقد هاجم العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، واصفاً إياه بأنّه «مخادع رخيص» بعدما بثّت اللجنة لقطات لم تُبث سابقاً عن سعي ماكونيل إلى إخلاء مبنى الكابيتول ليتمكّن الكونغرس من المصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

وبعدما أدلى شهود الإدارة بإفاداتهم قائلين إن ترامب لم يتواصل مع أيّ مدينة أو مسؤولٍ فدرالي لقمع العنف، سعى الرئيس الجمهوري إلى إلقاء اللوم على خصمه السياسي رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي.

خلال ثماني جلسات استماع، بنَت اللجنة قضية تؤكّد أن ترامب ساعد في تنظيم أعمال الشغب، لا سيما أنه رفض على مدى ساعات حثّ مؤيّديه على العودة إلى منازلهم. وشددت على أنه لم يعد مناسباً لتولّي منصب.