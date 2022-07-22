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واشنطن تطالب روسيا بتنفيذ «سريع» لاتفاق الحبوب.. وتقدم مساعدة جديدة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 08:12 مساء
واشنطن تطالب روسيا بتنفيذ «سريع» لاتفاق الحبوب.. وتقدم مساعدة جديدة لأوكرانيا
البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت الولايات المتحدة الجمعة، روسيا إلى تنفيذ «سريع» للاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي وقعته كييف وموسكو في إسطنبول.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين، «ننتظر أن يبدأ تنفيذ اتفاق اليوم سريعًا للحؤول دون غرق الأشخاص الأكثر هشاشة في العالم في انعدام أمن وسوء تغذية أكبر»، حسب وكالة «فرانس برس».

مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
كما كشف الناطق، جون كيربي، تقديم الولايات المتحدة الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز «هيمارس».

وبذلك، تكون واشنطن قد زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة. وتشمل الشحنة الجديدة أيضا 500 مسيرة هجومية من طراز «فينيكس غوست».

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