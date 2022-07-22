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السجن 15 شهرا لجندية أيرلندية سابقة التحقت بتنظيم الدولة الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 01:46 مساء
السجن 15 شهرا لجندية أيرلندية سابقة التحقت بتنظيم الدولة الإسلامية
الجندية الإيرلندية السابقة ليزا سميث في المحكمة الجنائية في دبلن، 25 يناير 2022، (ا ف ب)
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حكم القضاء الأيرلندي على جندية أيرلندية سابقة، الجمعة، بالسجن 15 شهرا، لانضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سورية، كما أعلنت المحكمة.

وتركت ليزا سميث (40 عاما) الجيش في 2011، وأدينت في مايو الماضي، بالانتماء إلى منظمة إرهابية بين العانمي 2015 و2019، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

- محكمة أيرلندية تدين جندية سابقة بالانتماء لـ«تنظيم الدولة»

وفي 30 مايو الماضي، دينت الجندية الأيرلندية السابقة بالانتماء إلى «منظمة إرهابية»، واعتبر القضاء الأيرلندي، أنها انضمت وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، عندما ذهبت إلى سورية عام 2015.

ليست مذنبة في قضية تمويل منظمة إرهابية
في المقابل، رأت المحكمة أن ليزا سميث (40 عاما)، التي غادرت الجيش العام 2011، ليست مذنبة في قضية تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، خُصّص بحسب قول سميث لأغراض إنسانية، وفق وكالة «فرانس برس».

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