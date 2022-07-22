السجن 15 شهرا لجندية أيرلندية سابقة التحقت بتنظيم الدولة الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط

حكم القضاء الأيرلندي على جندية أيرلندية سابقة، الجمعة، بالسجن 15 شهرا، لانضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سورية، كما أعلنت المحكمة.

وتركت ليزا سميث (40 عاما) الجيش في 2011، وأدينت في مايو الماضي، بالانتماء إلى منظمة إرهابية بين العانمي 2015 و2019، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

- محكمة أيرلندية تدين جندية سابقة بالانتماء لـ«تنظيم الدولة»

وفي 30 مايو الماضي، دينت الجندية الأيرلندية السابقة بالانتماء إلى «منظمة إرهابية»، واعتبر القضاء الأيرلندي، أنها انضمت وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، عندما ذهبت إلى سورية عام 2015.