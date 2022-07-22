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«الصحة العالمية»: الاتفاق الدولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 11:28 صباحا
«الصحة العالمية»: الاتفاق الدولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مشاركته في الإحاطة الصحافية اليومية حول تفشي فيروس كورونا المستجد في جنيف، 11 مارس 2020. (أ ف ب)
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الدول المجتمعة في جنيف للتفاوض بشأن اتفاقية دولية جديدة لإدارة الوباء قررت الخميس، أن يكون هذا الاتفاق ملزما قانونا.

وقالت المنظمة في بيان إن أعضاء «الهيئة الحكومية للتفاوض» المكلفة بإجراء المفاوضات بشأن هذا الاتفاق «قرروا بالتوافق العمل على اتفاق دولي حول الأوبئة سيكون ملزما قانونا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت «كما هي الحال مع جميع الوثائق الدولية، أي اتفاقية جديدة، إذا وافقت عليها الدول الأعضاء، تتم صياغتها والتفاوض بشأنها من قبل الحكومات نفسها التي ستتخذ بعد ذلك كل التدابير التي تحترم سيادتها».

ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالقرار، مؤكدا «أهمية وجود نص ملزم قانونا: سيكون جزءا من إرثنا الجماعي للأجيال القادمة».

من جهتها، قالت الرئيسة المشاركة للهيئة برسيوس ماتسوسو (جنوب إفريقيا)، إن «القرار الذي اتخذ اليوم هو خطوة أولى مهمة في العمل الحاسم الذي نقوم به معا.. لكن لا يزال لدينا العديد من الجبال لنتسلقها. إنها عملية تتطلب تبادل لدعم».

- «الصحة العالمية»: وباء كوفيد «لم يقترب حتى من نهايته»

وفي ديسمبر، وأمام الآثار المدمرة لجائحة كوفيد على البشر واقتصادات الدول، باشرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، وعددها 194 دولة عملية صياغة وتفاوض بشأن اتفاق دولي جديد هو «الهيئة الحكومية للتفاوض»، من أجل تفادي الأوبئة ومواجهتها على نحو أفضل.

وسيعقد اجتماعها المقبل في ديسمبر، وستقدم تقريرا إلى الجمعية العالمية للصحة لعام 2023، وهو الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، فيما تأمل الهيئة في إبرام اتفاق بحلول مايو 2024.

وحتى ذلك الحين، سيكون على البلدان مواجهة عدد كبير من التحديات مثل الالتزامات التي تكون البلدان على استعداد لتقديمها، بما في ذلك التوزيع العادل للقاحات وتبادل المعرفة والتمويل وهياكل المراقبة والتحقيق في الأوبئة.

نقص مشاركة البيانات كان عقبة في التصدي لوباء كوفيد-19
والمسألة الحاسمة هي معرفة ما إذا كانت البلدان تريد أن تتمتع منظمة الصحة العالمية بصلاحيات متزايدة للتحقيق في منشأ الأوبئة.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن نقص مشاركة البيانات كان عقبة في التصدي لوباء كوفيد-19.

وصرحت مساعدة سكرتير الشؤون العالمية في وزارة الصحة الأميركية، لويس بيس، الموجودة في جنيف للمفاوضات بأن «الولايات المتحدة مستعدة لتكون جزءا من هذه العملية لإيجاد حل للاستعداد للوباء والاستجابة له».

وأضافت «لم نكن بمستوى الوضع مع كوفيد-19 ونريد تصحيح ذلك»، مؤكدة أن واشنطن منفتحة على مزيج من الخيارات الملزمة وغير الملزمة، قائلة «أكثر ما نحبذه، هو أمر مجد للعالم.. لا نريد أن نقدم وعودا كاذبة لا يمكننا الوفاء بها على نحو جماعي».

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