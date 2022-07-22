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إزالة مخيم الاحتجاج الرئيسي حول المكتب الرئاسي في سريلانكا واعتقال 8 ناشطين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 يوليو 2022, 09:26 صباحا
إزالة مخيم الاحتجاج الرئيسي حول المكتب الرئاسي في سريلانكا واعتقال 8 ناشطين
المتظاهرون في سريلانكا يقتحمون مكاتب رئيس الوزراء. (أرشيفية : الإنترنت).
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اقتحم أكثر من ألف من العسكريين وأفراد الشرطة في سريلانكا، مخيم الاحتجاج الرئيسي حول المكتب الرئاسي في كولومبو بعد منتصف الليل، وألقوا القبض على ثمانية أشخاص على الأقل، وفقا لما صرح به ناطق باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، صباح اليوم الجمعة.

وقبل ساعات فقط، أدى رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينجه اليمين الدستورية كقائم بأعمال الرئيس في سريلانكا، ليحل محل الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا والذي فر من البلاد الأسبوع الماضي في مواجهة الاحتجاجات الحاشدة غير المسبوقة المناهضة للحكومة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وطالب المتظاهرون أيضا بانسحاب ويكريمسينجه من السياسة، حيث يعتبرونه حليفا لراجاباكسا.

- سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب رئيس الدولة

ويمكن أن يؤثر القمع العنيف للمتظاهرين على المفاوضات بين سريلانكا المثقلة بالديون وصندوق النقد الدولي، الذي لجأت إليه البلاد، لمساعدتها في التصدي لأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

استخدام غير مبرر للقوة
وقال رئيس نقابة المحامين في البلاد، ساليا بيريز، اليوم الجمعة، إن الاستخدام غير المبرر للقوة يمكن أن يسيء لسمعة سريلانكا دوليا.

وتواجه سريلانكا، التي كانت بسبب تنامي الطبقة المتوسطة فيها توصف في وقت من الأوقات بسنغافورة الجديدة، نقصا حادا في الوقود والغذاء والدواء وسط أشد أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود، بسبب مزيج من سوء الإدارة وضعف القرارات السياسية، وتفاقم الوضع نتيجة خسارة الدخل الناتج عن السياحة بسبب الجائحة.

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، وألقى الكثير منهم باللائمة في الوضع الاقتصادي المزري على أسرة الرئيس السابق.

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