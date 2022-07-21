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واشنطن ترحب بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 09:29 مساء
واشنطن ترحب بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا لتصدير الحبوب
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. (أرشيفية: الإنترنت)
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رحبت الولايات المتحدة، الخميس، بالاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بشأن تصدير الحبوب، والذي سيُوقَّ في اسطنبول الجمعة، مطالبة موسكو بتنفيذه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نرحب بإعلان هذا الاتفاق من حيث المبدأ، ولكن ما يهمنا الآن هو تحميل روسيا مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق والسماح للحبوب الأوكرانية ببلوغ الأسواق العالمية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت الرئاسة التركية أن روسيا وأوكرانيا ستوقعان بعد ظهر الجمعة في إسطنبول اتفاقا حول تصدير الحبوب، لافتة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى ممثلين لروسيا وأوكرانيا، سيشاركون في حفل التوقيع.

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