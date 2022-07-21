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البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 08:37 مساء
البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا
الرئيس الأميركي جو بايدن، 22 مايو 2022. (أ ف ب)
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا بعدما أجرى اختبارا لـ«كوفيد- 1» جاءت نتيجته إيجابية، مشيرا إلى أن الرئيس البالغ (79 عاما) يعاني «أعراضا خفيفة» لكنه سيواصل القيام بعمله أثناء فترة عزله، وفق وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وكان من المقرر أن يسافر بايدن إلى ولاية بنسلفانيا خلال النهار في إطار سلسلة من الرحلات في جميع أنحاء البلاد، تهدف إلى إحياء حظوظ الديمقراطيين المتضائلة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

عزل بايدن في البيت الأبيض
وقال البيت الأبيض في بيان «لقد أخذ اللقاح كاملا وحصل على جرعتين معززتين ويعاني أعراضا خفيفة للغاية»، مضيفا أن بايدن بدأ بتناول حبوب «باكسلوفيد» المضادة لفيروس كورونا والتي تنتجها شركة «فايزر».

وأضاف البيان «تماشيا مع المبادئ التوجيهية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيُعزل (الرئيس جو بايدن) في البيت الأبيض وسيواصل اداء جميع واجباته بشكل كامل»، خلال فترة عزله.

إحاطة يومية من البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن
ووعد البيت الأبيض بالإحاطة «كل يوم» حول الحالة الصحية لبايدن، الرئيس المنتخب الأكبر سنا في الولايات المتحدة والذي أشار الفحص الطبي في نوفمبر 2021، إلى أنه «صلب» و«مؤهل» لممارسة وظائفه.

وتسجل الولايات المتحدة حاليا حوالي 130 ألف إصابة بفيروس كورونا يوميا، وهو رقم أقل من الواقع وفقا للخبراء، كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع. وينتشر متغير «أوميكرون BA.5» الشديد العدوى في البلاد، ويشكل نحو 80% من الإصابات.

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