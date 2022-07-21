رغم العقوبات الأوروبية.. روسيا: نسعى لتطوير علاقتنا مع المجر

القاهرة - بوابة الوسط

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدرس إمكانية تزويد المجر بكميات إضافية من الغاز خلال العام الجاري، مؤكدا اعتزام موسكو تطوير العلاقات الاستراتيجية معها، رغم العقوبات المفروضة من الاتحاد الأووربي على روسيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «نقل زملاؤنا اليوم اهتمام الحكومة المجرية بعملية شراء جديدة للغاز الطبيعي هذا العام. سيتم فورا نقل هذا الطلب ودراسته»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح الوزير الروسي: «أقدر فعلا علاقاتنا، فمحادثاتنا اليوم أكدت طبيعتها الدائمة والاستراتيجية، وسنعمل على تطويرها بكل الاشكال الممكنة». علما أن المجر عضو في الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على موسكو.