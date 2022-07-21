رئيس بيلاروسيا يتهم الغرب بـ«التسبب» بالحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الخميس، إن الحرب في أوكرانيا لن تتوقف إلا اذا قبلت كييف بخسائرها وتفاوضت مع روسيا.

وأوضح لوكاشنكو، الحليف الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «كل شيء رهن باوكرانيا، في اللحظة الراهنة يمكن للحرب أن تنتهي في ظروف أفضل بالنسبة إليها (أوكرانيا)، وعليها ان تجلس الى طاولة المفاوضات وتوافق على عدم تهديد روسيا بعد اليوم»، حسبما ذكر في مقابلة مع وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن «الغرب أراد نزاعا مع روسيا وتسبب بالحرب في اوكرانيا» وتابع: «لقد رأينا أسباب هذه الحرب. السبب هو أنه لو لم تسبق روسيا حلف شمال الاطلسي، لكنتم أنتم (الغربيون) نظمتم صفوفكم ووجهتم ضربة اليها. إنكم السبب وانتم تطيلون هذه الحرب».