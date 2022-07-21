Atwasat

رئيس بيلاروسيا يتهم الغرب بـ«التسبب» بالحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 03:33 مساء
رئيس بيلاروسيا يتهم الغرب بـ«التسبب» بالحرب في أوكرانيا
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو، اليوم الخميس، إن الحرب في أوكرانيا لن تتوقف إلا اذا قبلت كييف بخسائرها وتفاوضت مع روسيا.

وأوضح لوكاشنكو، الحليف الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «كل شيء رهن باوكرانيا، في اللحظة الراهنة يمكن للحرب أن تنتهي في ظروف أفضل بالنسبة إليها (أوكرانيا)، وعليها ان تجلس الى طاولة المفاوضات وتوافق على عدم تهديد روسيا بعد اليوم»، حسبما ذكر في مقابلة مع وكالة «فرانس برس».

وأشار إلى أن «الغرب أراد نزاعا مع روسيا وتسبب بالحرب في اوكرانيا» وتابع: «لقد رأينا أسباب هذه الحرب. السبب هو أنه لو لم تسبق روسيا حلف شمال الاطلسي، لكنتم أنتم (الغربيون) نظمتم صفوفكم ووجهتم ضربة اليها. إنكم السبب وانتم تطيلون هذه الحرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا

رئيس «سي آي إيه» يتحدث عن «رهانات غبية» فاقمت أزمة سريلانكا
عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة

عقيلة صالح: هناك تقارب مع تركيا.. وسأزور أنقرة
شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي الأربعاء

بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي ...
الـ«سيتي» يرفض صفقة «سان جيرمان» بخصوص نيمار.. وغوارديولا: خوفا من الإخلال بالتوازن

الـ«سيتي» يرفض صفقة «سان جيرمان» بخصوص نيمار.. وغوارديولا: خوفا من الإخلال ...
الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس

الدبيبة يعلن توزيع القروض والأراضي السكنية للشباب 12 أغسطس
الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ793 شركة خلال شهر
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
بعد رحيل بوريس

بعد رحيل بوريس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
هل تغزو الصين تايوان بعد الدرس الأوكراني؟.. «سي آي إيه» تعلق
هل تغزو الصين تايوان بعد الدرس الأوكراني؟.. «سي آي إيه» تعلق
منظمة العفو تطالب بإجراء تحقيق حول مجزرة بحق مئات المدنيين في إثيوبيا
منظمة العفو تطالب بإجراء تحقيق حول مجزرة بحق مئات المدنيين في ...
دراغي يقدم استقالته للمرة الثانية
دراغي يقدم استقالته للمرة الثانية
حاكم خاركيف: قتيلان و19 جريحا في قصف روسي
حاكم خاركيف: قتيلان و19 جريحا في قصف روسي
الكرملين يتهم الغرب بـ«عرقلة» تسليم الغاز لأوروبا
الكرملين يتهم الغرب بـ«عرقلة» تسليم الغاز لأوروبا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
المزيد
رغم العقوبات الأوروبية.. روسيا: نسعى لتطوير علاقتنا مع المجر
رغم العقوبات الأوروبية.. روسيا: نسعى لتطوير علاقتنا مع المجر...
رئيس بيلاروسيا يتهم الغرب بـ«التسبب» بالحرب في أوكرانيا
رئيس بيلاروسيا يتهم الغرب بـ«التسبب» بالحرب في أوكرانيا...
وزارة العدل الروسية تطلب حل فرع الوكالة اليهودية للهجرة
وزارة العدل الروسية تطلب حل فرع الوكالة اليهودية للهجرة...
الكرملين يتهم الغرب بـ«عرقلة» تسليم الغاز لأوروبا
الكرملين يتهم الغرب بـ«عرقلة» تسليم الغاز لأوروبا...
حاكم خاركيف: قتيلان و19 جريحا في قصف روسي
حاكم خاركيف: قتيلان و19 جريحا في قصف روسي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط