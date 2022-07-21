دراغي يقدم استقالته للمرة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الخميس، استقالته على ما أعلن مكتب الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها.

وذكر بيان مقتضب أن دراغي قدم «استقالته واستقالة الحكومة التي يرأسها»، مضيفا أن الرئيس «أخذ علمًا بذلك»، وبأن الحكومة باقية «لتصريف الأعمال»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

- الرئيس الإيطالي يرفض استقالة دراغي

استقالة دراغي الأولى ورفض الرئيس الإيطالي

وهذه المرة الثانية التي يقدم فيها دراغي استقالته من رئاسة الحكومة الإيطالية، حيث أعلن الخميس الماضي أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي «لم تعد قائمة» وأن «ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودًا».

في حين رفض الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، استقالة دراغي الأولى، وسط أزمة سياسية يحذّر خبراء من أنها قد تدفع بثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة.

آنذاك، أعلنت الرئاسة الإيطالية أن ماتاريلا «لم يقبل الاستقالة، ودعا رئيس الوزراء إلى المثول أمام البرلمان (...) بغية إجراء تقييم للوضع» الناجم عن مقاطعة حركة «خمس نجوم» المنضوية في الائتلاف الحاكم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة في مجلس الشيوخ، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».