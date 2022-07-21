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منظمة العفو تطالب بإجراء تحقيق حول مجزرة بحق مئات المدنيين في إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 08:14 صباحا
منظمة العفو تطالب بإجراء تحقيق حول مجزرة بحق مئات المدنيين في إثيوبيا
شعار منظمة العفو الدولية، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت منظمة العفو الدولية الخميس، إلى إجراء تحقيق «مستقل وفعّال» حول قتل مئات المدنيين في يونيو الماضي بمنطقة أوروميا في إثيوبيا، بعد جمع شهادات تتهم جيش تحرير أورومو.

ونفى الفصيل المتمرد الذي اتهمه ناجون والحكومة الفدرالية، مسؤوليته عن المجازر بحق مدنيين من إثنية أمهرة في 18 يونيو في قرية تول غرب البلاد، متهمًا ميليشيا موالية للحكومة بالضلوع فيها، وأكد شهود لمنظمة العفو أن قوات الأمن لم تتدخل، رغم أنها أُبلغت بما يحصل، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي 23 يونيو، دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أيضًا السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيق «سريع وحيادي ودقيق» حول هذه «المجزرة العبثية».

وحسب مسؤول محلي تواصلت معه منظمة العفو، قُتل 450 شخصًا. لم تتوافر أي حصيلة رسمية؛ لكن ناطق باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن في 30 يونيو التعرّف على 338 ضحية.

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