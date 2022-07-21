هل تغزو الصين تايوان بعد الدرس الأوكراني؟.. «سي آي إيه» تعلق

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز، الأربعاء، أنّ الدروس التي استقتها الصين من غزو روسيا لأوكرانيا لم تنل من عزمها على غزو تايوان، بل جعلتها تعيد حساباتها بشأن «متى» و«كيف» ستفعل ذلك.

وقال بيرنز خلال منتدى أمني: «يبدو لنا أنّ (الحرب في أوكرانيا من منظور بكين) لا تؤثّر حقاً في مسألة ما إذا كانت القيادة الصينية قد تختار استخدام القوة ضدّ تايوان في السنوات القليلة المقبلة، بل متى وكيف ستفعل ذلك».

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«سي آي إيه»: الصين ستأخذ العبر من النزاع الأوكراني

وهذه ليست المرة الأولى التي تربط فيها الاستخبارات الأميركية بين الملفين، ففي السابع من الشهر الجاري، نبه مدير «سي آي إيه»، إلى أن الصين تتابع «عن كثب» الغزو الروسي لأوكرانيا، وستأخذ على الأرجح العبر من هذا النزاع لتكييف خططها الهادفة إلى السيطرة على تايوان.

وأعلن الجيش التايواني، في 28 أبريل، أنه يراقب عن كثب الحرب في أوكرانيا ويستخلص الدروس من الغزو الروسي قبل تدريباته العسكرية السنوية التي ستجري في يوليو، وتحاكي هجوما صينيا محتملا.