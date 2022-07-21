Atwasat

هل تغزو الصين تايوان بعد الدرس الأوكراني؟.. «سي آي إيه» تعلق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 يوليو 2022, 01:37 صباحا
هل تغزو الصين تايوان بعد الدرس الأوكراني؟.. «سي آي إيه» تعلق
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز، الأربعاء، أنّ الدروس التي استقتها الصين من غزو روسيا لأوكرانيا لم تنل من عزمها على غزو تايوان، بل جعلتها تعيد حساباتها بشأن «متى» و«كيف» ستفعل ذلك.

وقال بيرنز خلال منتدى أمني: «يبدو لنا أنّ (الحرب في أوكرانيا من منظور بكين) لا تؤثّر حقاً في مسألة ما إذا كانت القيادة الصينية قد تختار استخدام القوة ضدّ تايوان في السنوات القليلة المقبلة، بل متى وكيف ستفعل ذلك».

- الصين تجري مناورات عسكرية ضخمة قرب تايوان ردا على زيارة وفد أميركي

«سي آي إيه»: الصين ستأخذ العبر من النزاع الأوكراني
وهذه ليست المرة الأولى التي تربط فيها الاستخبارات الأميركية بين الملفين، ففي السابع من الشهر الجاري، نبه مدير «سي آي إيه»، إلى أن الصين تتابع «عن كثب» الغزو الروسي لأوكرانيا، وستأخذ على الأرجح العبر من هذا النزاع لتكييف خططها الهادفة إلى السيطرة على تايوان.

وأعلن الجيش التايواني، في 28 أبريل، أنه يراقب عن كثب الحرب في أوكرانيا ويستخلص الدروس من الغزو الروسي قبل تدريباته العسكرية السنوية التي ستجري في يوليو، وتحاكي هجوما صينيا محتملا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في حكومة لابيد يصفه بـ«الغبي والضار»

شاهد: ردود فعل غاضبة على تقرير تلفزيوني لصحفي إسرائيلي تسلل إلى مكة.. ووزير في ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 1 الأهلي طرابلس» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 النصر» في سداسي التتويج
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأخضر 1 - 2 الاتحاد» في سداسي التتويج
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي الأربعاء

بتحضير موسع لقناة «WTV».. ثلاث مباريات مهمة في سداسي دوري التتويج الليبي ...
الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات

الدبيبة: صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة.. وزيادة المعاشات
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
تعالوا نسكن البركة!

تعالوا نسكن البركة!
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
فون دير لايين: روسيا تستخدم الغاز «سلاحا» ضد الاتحاد الأوروبي
فون دير لايين: روسيا تستخدم الغاز «سلاحا» ضد الاتحاد الأوروبي
لافروف: محادثات السلام مع أوكرانيا «لا طائل منها» في الوقت الحالي
لافروف: محادثات السلام مع أوكرانيا «لا طائل منها» في الوقت الحالي
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
مالي تطرد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام
مالي تطرد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام
3 أحزاب إيطالية ترفض المشاركة في التصويت على الثقة بحكومة دراغي
3 أحزاب إيطالية ترفض المشاركة في التصويت على الثقة بحكومة دراغي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
المزيد
هل تغزو الصين تايوان بعد الدرس الأوكراني؟.. «سي آي إيه» تعلق
هل تغزو الصين تايوان بعد الدرس الأوكراني؟.. «سي آي إيه» تعلق...
مجلس النواب البلجيكي يقر معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع إيران
مجلس النواب البلجيكي يقر معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء ......
العراق يستدعي القائم بالأعمال من أنقرة عقب اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني
العراق يستدعي القائم بالأعمال من أنقرة عقب اجتماع طارئ ......
3 أحزاب إيطالية ترفض المشاركة في التصويت على الثقة بحكومة دراغي
3 أحزاب إيطالية ترفض المشاركة في التصويت على الثقة بحكومة ......
مالي تطرد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام
مالي تطرد الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط