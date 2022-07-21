مجلس النواب البلجيكي يقر معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ مجلس النواب البلجيكي، مساء الأربعاء، معاهدة ترعى تبادل السجناء بين بروكسل وطهران، ويقول منتقدوها إنّها تفتح الباب أمام عملية «تبادل» بين عامل إغاثة بلجيكي مسجون في الجمهورية الإسلامية وعميل للنظام الإيراني مسجون في بلجيكا.

وصادق النواب على نص المعاهدة بأغلبية 79 صوتاً، مقابل 41 وامتناع 11 عضوًا عن التصويت، وفق وكالة «فرانس برس».

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وكانت لجنة نيابية أقرت في 6 يوليو الجاري هذه المعاهدة التي أبرمتها الحكومتان الإيرانية والبلجيكية في مارس.