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ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 05:32 مساء
ريشي سوناك وليز تراس في السباق النهائي لرئاسة الحكومة البريطانية
صورة مركبة لوزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس. (الإنترنت)
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اختار النواب المحافظون في بريطانيا، الأربعاء، وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس لخوض الانتخابات لمنصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء التي سيقررها أعضاء الحزب. 

تقدم سوناك في آخر خمس جولات من انتخابات نواب حزب المحافظين وحصل الأربعاء على 137 صوتًا، متقدمًا على تراس التي جمعت 113 صوتًا، في حين جرى إقصاء وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد حصولها على 105 أصوات، وفق النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية غراهام برادي، وفق «فرانس برس».

 تنحي جونسون من زعامة حزب المحافظين
في السابع من يوليو، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تنحيه من زعامة حزب المحافظين بعد تمرّد داخل فريقه الحكومي احتجاجا على الفضائح التي طالته. وينص النظام البرلماني المعتمد في بريطانيا على تولي زعيم أكبر حزب ممثّل في البرلمان رئاسة الحكومة، وعلى إمكان استبداله قبل انتهاء الولاية من دون الدعوة لانتخابات عامة.

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وجونسون باق في المنصب حتى انتخاب خلف له، وهو ترأس الثلاثاء آخر اجتماع للحكومة وحضر الأربعاء آخر جلسة مساءلة أسبوعية في البرلمان.

وحضّ جونسون خليفته على «الحفاظ على التقارب مع الأميركيين، ودعم الأوكرانيين والحرية والديمقراطية في كل مكان»، وأيضًا «خفض الضرائب وإزالة القيود حيث أمكن». وتابع «وتذكروا قبل كل شيء أن ما يهم ليس تويتر بل الأشخاص الذين أوصلونا إلى هنا».

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