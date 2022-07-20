لافروف: محادثات السلام مع أوكرانيا «لا طائل منها» في الوقت الحالي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، إن «لا طائل» من إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا «في الوضع الحالي»، بينما تواصل موسكو هجومها في الدولة الموالية للغرب.

وأكد لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام رسمية «في الوضع الحالي، لا طائل منها»، في إشارة إلى محادثات السلام مع كييف، وفق وكالة «فرانس برس»

لافروف يعلن توسيع الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقال لافروف، خلال المقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» ومحطة «آر تي»، إن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على شرق هذا البلد؛ بل تشمل أيضًا «سلسلة من الأراضي الأخرى».

وأوضح: «الرقعة الجغرافية مختلفة الآن. فلم تعد تشمل فقط جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا) بل أيضًا منطقتي خيرسون وزابوريجيا (في الجنوب) وسلسلة من الأراضي الأخرى والعملية متواصلة بحزم».