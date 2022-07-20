Atwasat

لافروف: محادثات السلام مع أوكرانيا «لا طائل منها» في الوقت الحالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 03:44 مساء
لافروف: محادثات السلام مع أوكرانيا «لا طائل منها» في الوقت الحالي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (أرشيفية، الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، إن «لا طائل» من إجراء محادثات سلام مع أوكرانيا «في الوضع الحالي»، بينما تواصل موسكو هجومها في الدولة الموالية للغرب.

وأكد لافروف خلال مقابلة مع وسائل إعلام رسمية «في الوضع الحالي، لا طائل منها»، في إشارة إلى محادثات السلام مع كييف، وفق وكالة «فرانس برس»

لافروف يعلن توسيع الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا
وقال لافروف، خلال المقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» ومحطة «آر تي»، إن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على شرق هذا البلد؛ بل تشمل أيضًا «سلسلة من الأراضي الأخرى». 

وأوضح: «الرقعة الجغرافية مختلفة الآن. فلم تعد تشمل فقط جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا) بل أيضًا منطقتي خيرسون وزابوريجيا (في الجنوب) وسلسلة من الأراضي الأخرى والعملية متواصلة بحزم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»

الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية

المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية
بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال

تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال
بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة ...
خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
تعالوا نسكن البركة!

تعالوا نسكن البركة!
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض أوكرانية
اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض أوكرانية
بريطانيا: سوناك ما زال متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون
بريطانيا: سوناك ما زال متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون
سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب رئيس الدولة
سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب رئيس ...
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
دراغي يدعو أحزاب إيطاليا إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ حكومته
دراغي يدعو أحزاب إيطاليا إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ حكومته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
المزيد
لافروف: محادثات السلام مع أوكرانيا «لا طائل منها» في الوقت الحالي
لافروف: محادثات السلام مع أوكرانيا «لا طائل منها» في الوقت ......
فون دير لايين: روسيا تستخدم الغاز «سلاحا» ضد الاتحاد الأوروبي
فون دير لايين: روسيا تستخدم الغاز «سلاحا» ضد الاتحاد ......
لافروف: الأهداف العسكرية الروسية لم تعد تركز «فقط» على شرق أوكرانيا
لافروف: الأهداف العسكرية الروسية لم تعد تركز «فقط» على شرق ......
دراغي يدعو أحزاب إيطاليا إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ حكومته
دراغي يدعو أحزاب إيطاليا إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ حكومته...
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط