لافروف: الأهداف العسكرية الروسية لم تعد تركز «فقط» على شرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على شرق هذا البلد بل تشمل أيضًا «سلسلة من الأراضي الأخرى».

وأوضح لافروف خلال مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» ومحطة «آر تي»: «الرقعة الجغرافية مختلفة الآن. فلم تعد تشمل فقط جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا) بل أيضًا منطقتي خيرسون وزابوريجيا (في الجنوب) وسلسلة من الأراضي الأخرى والعملية متواصلة بحزم»، وفق وكالة «فرانس برس».

اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض أوكرانية

ويوم الثلاثاء، اتهم البيت الأبيض روسيا بـ«السعي لضمّ الأراضي الأوكرانية» التي سيطرت عليها في الأشهر الأخيرة، مؤكدًا أن موسكو تستخدم «الطريقة» نفسها التي استخدمتها عندما ضمّت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين، إن ممثلي موسكو في هذه المناطق «سينظمون استفتاءات مزيفة بشأن الانضمام إلى روسيا (..) ربما في سبتمبر خلال الانتخابات المحلية الروسية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».