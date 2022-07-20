Atwasat

بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 11:51 صباحا
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اشترط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن يرفع الغرب كل القيود التي فرضها على تصدير الحبوب الروسية لكي تسهّل موسكو تصدير الحبوب الأوكرانية العالقة حاليا بسبب الغزو الروسي، وخلال مؤتمر صحفي أعقب قمة ثلاثية جمعته مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب إردوغان قال بوتين «سنعمل على تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، لكننا ننطلق من فكرة أنه سيتم رفع كل القيود المتعلقة بصادرات الحبوب الروسية الممكنة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «لقد اتفقنا منذ البداية على هذه النقطة مع المنظمات الدولية. لكن لا أحد أخذ على عاتقه الوصول بهذه المسألة برمتها إلى خواتيمها، بمن فيهم شركاؤنا الأميركيون»، مؤكدا أن «الأميركيين رفعوا عمليا القيود التي كانت مفروضة على تصدير الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية»، وتابع قائلا: «إذا كانوا يريدون بصدق تحسين الوضع في أسواق الغذاء العالمية، فآمل أن يحصل الأمر نفسه مع صادرات الحبوب الروسية».

وكان بوتين أعلن في وقت سابق الثلاثاء إحراز تقدم في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وشكر نظيره التركي رجب طيب إردوغان على «الوساطة» التي يقوم بها في هذا الملف. والجمعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن «وثيقة نهائية» ستصبح جاهزة قريبا للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية

المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية
بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال

تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال
بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة ...
خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
تعالوا نسكن البركة!

تعالوا نسكن البركة!
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
القناعة والثقة في الله

القناعة والثقة في الله
الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية

الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي

استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي
جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو

جاكي شان يحول «الحجر الأسود» في سورية إلى استوديو
هدية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية

هدية: مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة بشأن المناصب السيادية
إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي

إعلان موعد بدء العام الدراسي المقبل والتعاقد مع 22 شركة لطباعة الكتاب المدرسي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان: تركيا تعتمد على دعم روسيا وإيران في سورية
إردوغان: تركيا تعتمد على دعم روسيا وإيران في سورية
إردوغان يعلن من طهران عملية عسكرية مرتقبة في سورية
إردوغان يعلن من طهران عملية عسكرية مرتقبة في سورية
توافق إيراني-روسي-تركي بشأن «القضاء على الإرهابيين» في سورية
توافق إيراني-روسي-تركي بشأن «القضاء على الإرهابيين» في سورية
بوتين يشيد بقمة «مفيدة جدا» مع نظيريه الإيراني والتركي
بوتين يشيد بقمة «مفيدة جدا» مع نظيريه الإيراني والتركي
اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض الأوكرانية
اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
المزيد
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب ......
سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب رئيس الدولة
سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب ......
بريطانيا: سوناك ما زال متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون
بريطانيا: سوناك ما زال متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون...
اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض الأوكرانية
اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض الأوكرانية...
بوتين يشيد بقمة «مفيدة جدا» مع نظيريه الإيراني والتركي
بوتين يشيد بقمة «مفيدة جدا» مع نظيريه الإيراني والتركي...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط