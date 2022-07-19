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بريطانيا: سوناك ما زال متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 11:27 مساء
بريطانيا: سوناك ما زال متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون
نائب حزب المحافظين ووزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك المرشح لرئاسة الوزراء خلفًا لبوريس جونسون خلال زيارة لموقع أشغال في ريدكار في شمال شرق انجلترا. 16 يوليو 2022 (أ ف ب)
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ما زال وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك متصدرًا السباق لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت، الثلاثاء، مع حصوله على 118 صوتًا في تصويت جديد أجراه نواب حزب المحافظين أظهر احتدام المنافسة على المركز الثاني.

بعد جولة رابعة من التصويت، بقيت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بيني موردنت في المركز الثاني بحصولها على 92 صوتا تليها وزيرة الخارجية ليز تراس (86 صوتا)، وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي.

استبعاد ممثلة الجناح اليميني للحزب
واستُبعدت من السباق وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك التي تمثل الجناح اليميني للحزب، بعد حصولها على 59 صوتا.

ويلي هذا الاقتراع الداخلي في حزب المحافظين، إعلان بوريس جونسون في السابع من يوليو استقالته من رئاسة الوزراء، بعد موجة استقالات داخل حكومته اثر سلسلة من الفضائح.

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وسيجري اقتراع خامس وأخير للنواب المحافظين الأربعاء لحصر المنافسة بين مرشحَين نهائيَين سيختار بينهما الـ200 ألف منتسب إلى الحزب زعيمًا من خلال الاقتراع عبر البريد، على أن يتمّ الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر.

حظوظ سوناك
وتبقى المنافسة مفتوحة جدًا، ويبدو فوز سوناك بعيد المنال، إذ يبدو أن الشاب المولود في كينيا عام 1980 من أبوين هنديين، يتمتّع بتأييد أقل في صفوف المنتسبين إلى الحزب مقارنة بصفوف نوابه.

وبحسب استطلاع نُشر الثلاثاء وأجراه مركز يوغوف على نحو 725 عضوًا في حزب المحافظين، سيواجه سوناك هزيمة كبيرة في الدورة النهائية من الاقتراع بغض النظر عن منافسه.

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