اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم البيت الأبيض، الثلاثاء، روسيا بـ«السعي لضمّ الأراضي الأوكرانية» التي سيطرت عليها في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنّ موسكو تستخدم «الطريقة» نفسها التي استخدمتها عندما ضمّت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين، إن ممثلي موسكو في هذه المناطق «سينظمون استفتاءات مزيفة بشأن الانضمام إلى روسيا (..) ربما في سبتمبر خلال الانتخابات المحلية الروسية»، وفق ما نقلت وكالة «فيسبوك».

- قتيل و6 جرحى في قصف بوسط كراماتورسك الأوكرانية

ميدانيا، قُتل شخص على الأقل وأُصيب ستة آخرون، بقصف الثلاثاء في وسط كراماتورسك، المدينة الرئيسية الخاضعة لسيطرة كييف في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، التي تريد القوات الروسية السيطرة عليها تمامًا، كما أعلنت البلدية والشرطة.