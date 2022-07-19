إردوغان: تركيا تعتمد على دعم روسيا وإيران في سوريا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، أن بلاده تعتمد على دعم روسيا وإيران «في مواجهة الإرهاب» في سوريا، مشيرًا إلى أن «الكلام لا يكفي».

وقال: «ما ننتظره من روسيا وإيران هو دعمهما في مواجهة الإرهاب»، بعدما عدّد الفصائل الكردية الرئيسية التي تنشط في شمال شرق سوريا على الحدود التركية، حيث يهدّد بشنّ عملية عسكرية منذ شهرين.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن أيَّ عملية عسكرية تشنّها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سورية، «ستعود بالضرر» على المنطقة.

وقال خامنئي، خلال استقباله الرئيس التركي في طهران، إن عملية كهذه «ستعود بالضرر على سورية، ستعود بالضرر على تركيا، وستعود بالضرر على المنطقة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن بيان نشر على موقع خامنئي الرسمي.