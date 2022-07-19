خلال لقائه بوتين.. خامنئي يدعو لـ«تعاون طويل الأمد» بين إيران وروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، بـ«التعاون طويل الأمد» بين إيران وروسيا، داعيًا لتعزيزه بين البلدين الخاضعين لعقوبات من دول غربية.

وقال خامنئي وفق بيان نشره موقعه الالكتروني، إن «التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا يعود بفائدة عميقة على البلدين»، مشيرًا إلى وجود «عديد التفاهمات والعقود بين البلدين، بما في ذلك في مجالي النفط والغاز، يجب أن تتم متابعتها وتنفيذها بالكامل».

ووصل بوتين، إلى طهران عصر الثلاثاء، للمشاركة في قمة مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، تخصص لبحث ملف النزاع في سورية، ويعقد مع الأخير لقاءً ثنائيًا مرتبطًا بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.