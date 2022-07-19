المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء الإفراج عن «بعض أموال» المصارف الروسية المجمدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي بهدف دعم تجارة المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك القمح والأسمدة، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الدول الأعضاء «تريد أن توضح تماما أنه لا يوجد في العقوبات ما يعرقل نقل الحبوب من روسيا أو أوكرانيا».

وقالت وكالة «رويترز»، إن التعديل يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.

عقوبات جديدة على بنك روسي

وذكر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز»أن عقوبات جديدة ستفرض غدا تشمل سبيربنك أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء. وأوضح مسؤول إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء.

وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء. وشددت الدول الأوربية العقوبات الاقتصادية ضد القطاع المصرفي الروسي ردا على الحرب على أوكرانيا. ومن بين الخطوات التي اتخذت، تجميد أصول مصارف روسية .