قتيل و6 جرحى في قصف بوسط كراماتورسك الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل شخص على الأقل وأُصيب ستة آخرون، بقصف الثلاثاء في وسط كراماتورسك، المدينة الرئيسية الخاضعة لسيطرة كييف في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، التي تريد القوات الروسية السيطرة عليها تمامًا، كما أعلنت البلدية والشرطة.

وقال المكلف التواصل في بلدية المدينة، إيغور إيسكوف، لوكالة «فرانس برس»، «في هذه المرحلة، هناك وفاة واحدة»، فيما أعلن مسؤول كبير في الشرطة ست إصابات.

وسقط الصاروخ في الصباح في حديقة صغيرة محاطة بمبانٍ من أربعة طوابق وسط المدينة، كما أفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس».

«لا منشآت عسكرية في المحيط»

وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران المشتعلة في طابقي مبنى تحطمت كل نوافذه.

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وقال رجل، رفض نشر اسمه، «سقط شيء من السماء»، قبل أن يؤكد عدم وجود منشآت عسكرية في المحيط.

وكراماتورسك، المدينة التي كانت تعد 150 ألف نسمة قبل الحرب، هي المركز الإداري لجزء من منطقة دونيتسك، تسيطر عليه كييف، وتقع على مسافة نحو عشرين كيلومترًا من الجبهة، وتتعرض للقصف المتكرر.