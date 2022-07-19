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الاتحاد الأوروبي يبدأ مفاوضات ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 02:58 مساء
الاتحاد الأوروبي يبدأ مفاوضات ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في بروكسل, 23 يونيو 2022. (أ ف ب)
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بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، محادثات ضم ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى عضويته، في خطوة كثيرا ما انتظرتها الدولتان نحو الانضمام للتكتل الذي يضم 27 دولة.

وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، رئيسي الوزراء الألباني إيدي راما والمقدوني الشمالي ديميتار كوفاسيفكسي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت «هذا ما انتظره مواطنوكما منذ مدة طويلة وسعوا جاهدين من أجله، وهذا ما يستحقونه».

ومع ذلك قد تستغرق عملية الانضمام سنوات، لكن هذه الخطوة الرمزية تمثل نصرا صغيرا للدولتين المرشحتين.

وقال كوفاسيفسكي، الذي واجهت بلاده الكثير من العراقيل، ومنها ما اضطرها إلى تغيير اسمها في المسار نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي، «بسرور كبير وبعد 17 عاما، نبدأ أخيرا المفاوضات»، مضيفا «نفتح آفاقا جديدة لبلادنا وللمواطنين وبالتأكيد سننضم للأسرة الأوروبية الكبيرة».

من ناحيته أقر راما الذي قدمت بلاده طلب العضوية في 2009 بأن المحادثات قد تستغرق مدة طويلة.

- بروتوكول ثنائي يفتح الطريق أمام مقدونيا الشمالية وألبانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي

وقال «نعرف أنها ليست بداية النهاية، إنها فحسب نهاية البداية»، ما يعيد بالذاكرة إلى تصريح لوينستون تشرتشل في 1942، قبل ثلاثة أعوام على انتهاء الحرب العالمية الثانية.

غير أن فون دير لايين رحبت بخطوة الثلاثاء، وقالت إن تيرانا وسكوبيي حققتا تقدما كبيرا في مجال الإصلاحات لتبني المعايير والقواعد الأوروبية، مضيفة «أظهرتما صلابة، حافظتما على الثقة في عملية الانضمام.. عززتما سيادة القانون.. حاربتما الفساد.. لديكما إعلام حر».

مجتمع مدني نابض.. وإصلاحات لا تُحصى
وأضافت «لديكما مجتمع مدني نابض.. أنجزتما إصلاحات لا تُحصى، وحدثتما اقتصاد بلديكما».

وأعلنت مقدونيا الاستقلال عن يوغوسلافيا في 1991، وغيرت اسمها في 2018 إلى مقدونيا الشمالية، لتسوية خلاف مرير مع اليونان عرقل مساعي انضمامها للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ظل مسار الانضمام مسدودا، أولا بسبب التحفظ في عواصم غربية وخصوصا باريس، بشأن ضم جيرانهم البلقانيين الفقراء والذين لديهم مشاكل سياسية، ثم عطلت بلغاريا، جارة سكوبيي، مساعي الانضمام ومنعت أي تقدم للعملية وسط شكاوى إزاء الاعتراف بتاريخ مقدونيا الشمالية وثقافتها ولغتها.

اتفاق مع صوفيا يتضمن المزيد من التعديلات الدستورية
والسبت أعلنت حكومة كوفاسيفكسي أنها توصلت إلى اتفاق مع صوفيا يتضمن المزيد من التعديلات الدستورية، لكنه قد يواجه مع ذلك معارضة في الداخل، لكن في بروكسل كانت الأجواء متفائلة لدى الإعلان رسميا عن بدء المفاوضات.

وطالما كانت ألمانيا من المناصرين لقضية مقدونيا الشمالية، ورحبت الوزيرة الألمانية لشؤون أوروبا آنا لورمان، بما وصفته بأنه «يوم تاريخي حقا»، ووعدت بتحقيق تقدم فور المصادقة على التعديلات الدستورية.

وقالت الوزيرة «يمكن لمقدونيا الشمالية الاعتماد على الاتحاد الأوروبي»، مضيفة «اليوم نقرر بوضوح أن المؤتمر الحكومي الثاني سيُعقد بمجرد إقرار التعديلات الدستورية»، مؤكدة «الأمر محسوم، لا يمكن لبلغاريا أو سواها تغييره».

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