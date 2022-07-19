الرئيس الأوكراني يعين رئيسا موقتا لجهاز الخدمة السرية

القاهرة - بوابة الوسط

عين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيسا موقتا لجهاز الخدمة السرية (إس بي يو) أمس الإثنين.

وصدر مرسوم رئاسي بتعيين نائب رئيس الجهاز فاسيل ماليوك، رئيسا موقتا لجهاز (إس بي يو)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

كان زيلينسكي عزل 28 موظفا في جهاز الخدمة السرية، بعد يوم من الإطاحة برئيس الجهاز وصديقه منذ الطفولة إيفان باكانوف، وقال في خطاب متلفز مساء أمس الإثنين، إن تلك الإقالات تطال موظفين في المناصب المختلفة للجهاز.

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وأعرب زيلينسكي أخيرا، عن إحباطه من بقاء أكثر من 60 موظفا في جهاز الخدمة السرية ومكتب المدعية العامة في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وهو ما تعتبره كييف بمثابة خيانة.

تطهير وكالات إنفاذ القانون

كان الرئيس الأوكراني، أوقف المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا عن العمل.

وتأتي هذه الإقالات في ظل تعهد السلطات الأوكرانية، بتطهير وكالات إنفاذ القانون في البلاد، إذ قال أندريه سميرنوف، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية في تصريحات متلفزة، إن أوكرانيا ستستمر في تحديد هوية الأشخاص الذين «يعملون لصالح العدو، والذين يسربون معلومات للعدو في الشهر السادس من الحرب».

وأفادت التقارير بأن ماليوك، كان له دور حاسم في اعتقال مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الخدمة السرية أخيرا، متهما بالخيانة العظمى لتقديمه معلومات إلى روسيا أثناء الغزو.

ودرس ماليوك القانون في أكاديمية «إس بي يو»، ولعب دورا رئيسيا في وحدة مكافحة الفساد في الجهاز.