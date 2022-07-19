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مستشار لخامنئي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 11:56 صباحا
مستشار لخامنئي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
كمال خرازي أحد كبار مستشاري الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي. (أ ف ب)
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قال كمال خرازي، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، الأحد، إن طهران قادرة فنيا على صنع قنبلة نووية، لكنها لم تتخذ قرارا بعد لتنفيذ ذلك.

ولفت خرازي في حديثه لقناة «الجزيرة» القطرية، إلى أن بلاده أجرت «مناورات موسعة بهدف ضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتنا الحساسة»، بحسب ما نقلت وكالة «يورو نيوز».

وأكد أن إسرائيل تمر اليوم بمرحلة ضعف، كما أن دعم الرئيس الأميركي جو بايدن لها لن يعيدها للصدارة، مؤكدا أن «استهداف أمننا انطلاقا من دول الجوار سيقابل برد على هذه الدول ورد مباشر على إسرائيل».

يمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%
وذكر رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران أنه «خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60% ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90%»، مضيفا «إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها».

وانسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى العالمية، والذي حدت بموجبه إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها.

سياسة «الضغوط القصوى» على إيران
وبعد عام من انتهاج ترامب لسياسة «الضغوط القصوى» على إيران، بدأت طهران في خرق القيود التي ينص عليها الاتفاق.

ونفت إيران مرارا ولفترة طويلة السعي لامتلاك سلاح نووي وقالت إن تخصيب اليورانيوم لديها يجرى لتوليد الطاقة لأغراض الاستخدام المدني، مشيرة إلى أن الانتهاكات للاتفاق قابلة للعدول عنها، إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات وعادت للاتفاق.

- إيران: لدينا القدرة الفنية لصنع قنبلة نووية لكننا لم نتخذ قرار صنعها
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وأصيبت المحادثات غير المباشرة بين إيران وإدارة الرئيس جو بايدن، والتي تستهدف إعادة البلدين للالتزام بالاتفاق، بالجمود منذ مارس الماضي.

وقال خرازي، إن بلاده لن تتفاوض أبدا على برنامجها الصاروخي وسياستها الإقليمية، كما يطالب الغرب وحلفاؤه في الشرق الأوسط.

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