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فرنسا تجلي 8 آلاف شخص وألف حيوان بسبب الحرائق في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 07:02 مساء
فرنسا تجلي 8 آلاف شخص وألف حيوان بسبب الحرائق في الجنوب
حرائق في مناطق جنوب غرب فرنسا. (الإنترنت)
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أعلنت الشرطة الفرنسية أنه، بسبب حرائق مستعرة منذ عدة أيام، تم إجلاء نحو 8000 شخص يوم الإثنين من منطقتين، في حوض أركاشون على حافة المحيط الأطلسي في جنوب غرب فرنسا.

كما سيتم إجلاء أكثر من ألف حيوان في الساعات المقبلة من حديقة الحيوان الواقعة في نفس المدينة، حسبما أعلنت الرابطة الفرنسية لمتنزهات الحيوان، بحسب «مونت كارلو الدولية» .

منطقة جيروند تتعرض لحريقين عملاقين 
تتعرض منطقة جيروند لحريقين عملاقين لمدة أسبوع، مما أدى بالفعل إلى حرق أكثر من 13000 هكتار من الغطاء النباتي.

وأوضح الناطق باسم رجال الإطفاء في جيروند أن عمليات الإجلاء بسبب الدخان الضار المتصاعد من الحرائق المجاورة وليس بسبب الحريق في حد ذاته، فالمنطقة التي شهدت عمليات الإجلاء تعيش اختناقًا بسبب الدخان «السام» الكثيف فوقها.

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وقد حضر عديد البياطرة حاملين معهم معداتهم الطبية لمواكبة عمليات إجلاء الحيوانات، خاصة تلك الأكثر حساسية للدخان.

 إجلاء 3500 شخص من منازلهم في منتصف النهار
وبالقرب من الحريق الكبير الآخر، الواقع في أقصى الشرق الداخلي، جنوب بوردو، تم أيضًا إجلاء 3500 شخص من منازلهم في منتصف النهار، في بلديات لانديراس وبودوس وباليزاك، وفقًا لبيان صحفي سابق من الشرطة.

تم وضع جيروند، إلى جانب 14 دائرة أخرى على الجانب الغربي من فرنسا، يوم الإثنين في حالة يقظة حمراء من قبل الأرصاد الجوية الفرنسية، بسبب موجة حر قد تؤدي إلى سجلات حرارة تاريخية جديدة في مناطق معينة.

يذكر أن انتشار الظواهر الجوية المتطرفة هو نتيجة مباشرة للاحتباس الحراري وفقًا للعلماء، مع زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حيث الشدة والمدة والتكرار.

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