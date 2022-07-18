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النواب البريطانيون يشككون بجدوى سياسة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 04:46 مساء
النواب البريطانيون يشككون بجدوى سياسة ترحيل اللاجئين إلى رواندا
شرطي بريطاني عند شاطئ دانجنيس في جنوب شرق إنجلترا. (أ ف ب)
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أفاد النواب البريطانيون الحكومة، الإثنين، بعدم وجود «أدلة واضحة» تفيد بأن سياستها المثيرة للجدل في ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا يمكن أن تمنع عمليات عبور المانش بقوارب صغيرة.

وقالت لجنة الشؤون الداخلية، التابعة لمجلس العموم، إن الخطة تحتاج «لتوضيحات أكثر بكثير» بما في ذلك كلفتها. وحض النواب الوزراء على النظر بدلًا عنها في حلول أقل إثارة للجدل للقضية بما في ذلك تعزيز التعاون مع الجيران الأوروبيين.

 ظاهرة «القوارب الصغيرة»
وقالت اللجنة التي تضم أحزابًا مختلفة في تقريرها بشأن ظاهرة «القوارب الصغيرة»: «لا يوجد دليل واضح على أن السياسة ستردع المهاجرين عن عبور» المانش.

وأشارت في الواقع إلى أن أعداد الأشخاص الذين يحاولون العبور من شمال فرنسا على متن قوارب مطاطية وغيرها من المراكب غير المناسبة ازداد منذ أُعلنت السياسة الجديدة في أبريل. وأرجعت الأمر إلى «تخويف» عصابات التهريب المهاجرين من تغير القانون.

وفاقمت عمليات عبور المانش الضغط السياسي على رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته، نظرًا إلى أنه تعهد بتشديد القيود الحدودية في بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي. 

أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا 
ووصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، العام 2021، ونحو 13 ألف شخص هذه السنة من بين 60 ألفًا يتوقع وصولهم خلال العام الجاري. ويطلب معظمهم اللجوء، لكن الحكومة تفيد بأن تكاليف عملية معالجة الطلبات مرتفعة للغاية، إذ تبلغ أكثر من 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار).

وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا في منتصف يونيو، لكنها أُلغيت بسبب الطعون القضائية المرفوعة ضد الخطة.

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وأشارت لجنة الشؤون الداخلية إلى عدم وجود «حل سحري» للتعامل مع الهجرة غير المنظمة. لكنها أكدت أن فرص نجاح «التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين، خصوصًا أولئك في فرنسا» أكبر في ردع الهجرة عبر المانش.

مواجهة العصابات الإجرامية
ويشمل ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية لمواجهة العصابات الإجرامية التي تقف وراء تهريب المهاجرين وإعادة بناء العلاقات التي تضررت بفعل «بريكست» لمساعدة بريطانيا على إعادة الواصلين بشكل غير شرعي عبر المانش.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد طلبات اللجوء في بريطانيا العام 2021 بلغ 48450 بالمجموع، وهو عدد مماثل للأرقام التي كانت تسجل كل سنة منذ 2014 لكنه «أقل بكثير» من الأعداد التي سجِّلت مطلع الألفية.

لكنها لفتت إلى أن تراكم طلبات اللجوء حاليًا البالغ عددها أكثر من 125 ألفًا هو نتيجة «أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي عفا عليها الزمن، ومعدل تغير الموظفين المرتفع وقلة عددهم».

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